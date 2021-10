Decisão deve-se a um desentendimento com a direção do RM Hamm Benfica.

'Fábrica de sonhos' do Benfica no Luxemburgo muda de casa

Após um desentendimento com a direção do RM Hamm Benfica, as escolinhas de futebol do Benfica criadas em 2019 em parceria com o Sport Lisboa e Benfica (SLB) transferiram-se para as instalações do Red Black Pfaffenthal, na capital.

Em declarações à Rádio Latina, Tony da Costa, diretor-geral das escolas do Benfica no Luxemburgo, escusa-se a revelar a razão da separação com o clube de Hamm, defendendo que o mais importante foi encontrar uma 'nova casa' para continuar a treinar 140 crianças e jovens.

A metodologia e a filosofia de treino e de jogo do Benfica não mudaram e o coordenador disponibilizado pelo SLB, Igor Santos, continua à frente do projeto. Um dos objetivos passa por abrir as portas do Seixal para um dos jovens futebolistas, salienta Tony da Costa.

O Red Black Pfaffenthal ambiciona chegar à Liga BGL nos próximos cinco anos com uma equipa criada de raiz. Aliás, segundo o diretor das escolinhas do Benfica no Luxemburgo, um dos jovens de 16 anos já joga na equipa principal.

Tony da Costa tem grandes ambições para este projeto apadrinhado pelo Sport Lisboa e Benfica.A organização de campos de férias é uma das principais atividades das escolinhas do Benfica. Na semana de férias escolares de Todos os Santos, entre 1 e 5 de novembro, vai haver o próximo grande evento de formação e captação. Ainda há vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas através da página na rede social Facebook ou por telefone, através do número (+352) 621 186 583.

Sandro dos Santos

