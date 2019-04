Exposição de Banksy chega a Portugal

A Pamela Anderson, de 52 anos, que se revoltou no Twitter com a detenção do seu amigo, fundador da WikiLeaks, Julien Assange é hoje uma nova mulher, acérrima defensora dos direitos humanos, do ambiente e dos animais, tem uma Fundação filantrópica com o seu nome e encontra-se com vários líderes políticos. No passado fica a jovem de fato banho vermelho das “Marés Vivas” que seduziu meio mundo.