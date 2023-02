As exportações de Portugal com destino ao Luxemburgo aumentaram 15% no espaço de um ano. O valor foi revelado à Rádio Latina pelo novo embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro de Sousa Abreu.

Exportações de Portugal para o Luxemburgo aumentaram 15% em 2022

As exportações de Portugal com destino ao Luxemburgo aumentaram 15% no espaço de um ano. O valor foi revelado à Rádio Latina pelo novo embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro de Sousa Abreu.

O novo diplomata refere à primeira entrevista concedida à Rádio Latina que este aumento poderá estar ligado à missão económica que o Grão-Ducado efetuou a Portugal em maio do ano passado.



Ainda no setor económico, Pedro de Sousa Abreu diz que há margem para melhorar o investimento direto do Luxemburgo em Portugal. O novo embaixador refere ainda que vai ter uma atenção especial para colaborações nos domínios das tecnologias de ponta e produção de hidrogénio.

O novo embaixador de Portugal, Pedro de Sousa Abreu, em declarações à Rádio Latina, numa entrevista que pode ser ouvida, na íntegra, abaixo.





Henrique de Burgo