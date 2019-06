O filme estreia em abril de 2020.

Radio Latina 2 min.

Explosão durante as filmagens de novo 'Bond' faz um ferido

O filme estreia em abril de 2020.

As gravações do 25º filme da saga James Bond começaram em março e já contam com alguns incidentes envolvendo o realizador, Daniel Craig, o protagonista e a própria data de estreia. Esta semana, uma "explosão controlada" no estúdio 007, nos Estúdios Pinewood, em Londres, danificou o cenário e uma pessoa da equipa de filmagem ficou ferida. Foi a própria produção que divulgou o momento, na conta oficial do filme no Twitter, garantido que foi apenas um "ferimento ligeiro".

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK — James Bond (@007) 4 de junho de 2019

Este não foi o único contratempo das gravações da próxima longa-metragem sobre o agente secreto mais famoso do cinema. O realizador Danny Boyle abandonou o projeto após divergências de opinião com a produção relativamente ao guião do filme. Esta decisão obrigou a um adiamento das filmagens de seis meses e Boyle foi, entrentanto, substituído por Joji Fukunaga. Tudo indicava que a data de estreia seria outubro de 2019 mas esta mudou entretanto para abril de 2020.

Para piorar, Daniel Craig, no papel do espião mais conhecido do mundo, sofreu uma lesão no tornozelo durante as filmagens na Jamaica, tendo mesmo de ser operado e obrigado a parar por duas semanas.

Depois de ter dito que preferia "cortar os pulsos a vestir novamente a pele de 007", Craig votou atrás e aceitou o desafio pela quinta vez. No entanto, muito se especulou sobre os caprichos do ator nas filmagens, inclusive, o querer envolver-se demasiado no processo criativo e no guião.

O inglês Idris Elba chegou a ser apontado como o novo James Bond, mas o papel acabou por voltar para Craig depois dos filmes "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) e "Spectre" (2015). Apesar de ainda sem nome oficial, o elenco o novo filme conta com Rami Malek, como vilão da história, Lashana Lynch ("Captain Marvel"), Billy Magnussen ("Black Mirror") e Ana de Armas ("Blade Runner 2049").

Ana Patrícia Cardoso