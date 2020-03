Coima poderá chegar aos 25.000 euros.

Exploração. Multa ao grupo hoteleiro de Vianden/Ingeldorf poderá aumentar

Coima poderá chegar aos 25.000 euros.

A multa ao grupo hoteleiro SP Group, proprietário entre outros do hôtel Auberge de l’Our, em Vianden, e dos restaurantes Eat Me e Casa Mexicana, em Ingeldorf, suspeito de exploração laboral, poderá aumentar.



No debate de abertura da 37.ª edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, dedicado ao tema da escravatura moderna, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, disse que o caso está longe de estar encerrado. Segundo o governante, a empresa recusou-se, para já, a transmitir à Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) uma série de documentos. Situação que poderá fazer com que a multa ao grupo passe de 2.500 para 25.000 euros.

Esta sanção “administrativa” contra o grupo SP segue-se a uma rusga levada a cabo por ITM, polícia e autoridade aduaneira. Na origem dessa rusga esteve uma investigação jornalística da Rádio Latina que denunciou casos de exploração laboral no hotel e restaurantes daquele grupo.

Trabalhadores recrutados em Portugal denunciam escravatura moderna em Vianden A Rádio Latina iniciou, há cerca de um mês, uma investigação sobre trabalhadores recrutados em Portugal que se queixam de escravatura moderna num hotel e restaurantes da zona norte do país, mais concretamente, em Vianden e Ingeldorf.

Portugueses e brasileiros recrutados em Portugal, através de ofertas de emprego na Internet, queixam-se de horas excessivas de trabalho, falta de contratos e de segurança social, condições precárias de habitação no sótão do hotel ou salários em atraso. A reportagem da rádio foi publicada em novembro de 2019 e entretanto o caso foi parar à Justiça. O Ministério Público abriu uma investigação. O inquérito está em curso.