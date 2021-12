Os profissionais da saúde estão há mais de 20 meses na linha da frente do combate contra o novo coronavírus. No Luxemburgo, o primeiro caso de covid-19 foi detetado em 29 de fevereiro de 2020.

Exaustos, profissionais da saúde manifestam-se em silêncio

Aplaudidos no início da pandemia, os chamados “blusas brancas”, ou seja médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde do Luxemburgo declaram-se agora “exaustos”. Atualmente com 72 ‘doentes covid’ hospitalizados e mais de 5.700 casos ativos, o país está em plena quarta vaga da pandemia. Os profissionais da saúde alertam para as consequências da pandemia num setor há muito fragilizado devido à falta de recursos humanos e maioritariamente dependente de mão-de-obra transfronteiriça. Dizem estar “no limite das suas capacidades físicas e afetados mentalmente.



Alertam para a situação e apelam à população para fazer o necessário para conter a pandemia: vacinação, uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento físico para uma maior proteção contra o coronavírus.

Todos os profissionais da saúde do país, em hospitais ou lares, aos quais se juntam por solidariedade os funcionários da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) cumprem um minuto de silêncio ao meio-dia desta quinta-feira. Toda a população também é chamada à participação. É assim, em silêncio, e pela segunda vez que os profissionais da saúde do Luxemburgo alertam para as consequências da pandemia no setor da saúde e na vida privada.

Luxemburgo aproxima-se dos 80% da população vacinada

O número de doses ‘anticovid’ administradas no Luxemburgo aumentou 20% numa semana. As medidas anunciadas pelo Governo de restringir o acesso a vários locais aos não-vacinados contribuiu para esta aceleração de pessoas vacinadas.

O país administrou na última semana 32.959 doses, sendo que a maioria, 26.031 eram doses de reforço, ou seja pessoas que já tinham o esquema de vacinação completo. Feitas as contas o Luxemburgo tem atualmente uma taxa de vacinação de 78,6% (pessoas com mais de 12 anos), aproximando-se assim lentamente do objetivo do Governo que é de alcançar os 80% de pessoas vacinadas.

Estes dados constam no último relatório semanal publicado pelo Ministério da Saúde.

Note-se que também que houve um aumento nos casos positivos detetados no país. Na semana de 29 de novembro a 5 de dezembro, o Grão-Ducado contabilizou cerca de 2.700 novas infeções, ou seja um aumento de 14% em comparação com a semana anterior.

Durante a semana passada, a idade média dos infetados diminuiu ligeiramente para os 33,2 anos.

Relativamente às hospitalizações, houve 50 hospitalizações normais, sendo que 26 pessoas tinham esquema vacinal completo. Nos cuidados intensivos havia 16 pacientes, sendo que metade tinha a vacinação completa.

Prisão de Schrassig com cerca de 50 casos positivos e 90 pessoas em quarentena

Os casos de covid-19 no Centro Penitenciário do Luxemburgo, em Schrassig, não param de aumentar. Atualmente há cerca de 50 casos positivos de covid-19 e 90 pessoas em quarentena. Na última semana de novembro havia 45 pessoas infetadas e 35 reclusos em quarentena.

A Administração Penitenciária refere num comunicado divulgado esta terça-feira que autorizou uma equipa móvel a realizar testes PCR em larga escala a mais de 200 detidos e cerca de 90 funcionários. Nos próximos dias poderão ser tomadas providências, em função dos resultados aguardados.

No entanto, para já há uma novidade que foi adiantada no comunicado: as restrições sanitárias adotadas no dia 8 de novembro vão ser prolongadas naquela prisão "até nova ordem". A medida é justificada com o "aumento constante dos casos positivos no Centro Penitenciário do Luxemburgo".

Recorde-se que a Administração penitenciária endureceu as medidas na passada semana, permitindo visitas de duas pessoas por detido. Os reclusos podem apanhar ar todos os dias durante uma hora e deixaram de realizar temporariamente formações e trabalhos nos ateliers.

Gasóleo mais caro

O preço do gasóleo aumentou 2,6 cêntimos por litro esta quinta-feira.

Este combustível custa agora 1,33 euros por litro.

Conselho europeu. Ministro François Bausch vai defender mistura de combustível alternativo nos aviões

O ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, participa esta quinta-feira no Conselho europeu sobre “Transportes, Telecomunicações e Energia”, a ter lugar em Bruxelas.

De acordo com uma nota deste ministério, o Governante vai defender o uso da mistura de combustíveis alternativos no querosene dos aviões para reduzir as emissões de CO2.

Este é um dos objetivos que o Luxemburgo sustenta sobre as infraestruturas relacionadas com os combustíveis alternativos. Outro pedido que François Bausch vai fazer à presidência do conselho europeu é aumento do número de estações de carregamento elétrico na Europa, para impulsionar o mercado de veículos elétricos.

Recorde-se que o Luxemburgo tem atualmente uma rede pública de estações de carregamento elétrico Chargy com cerca de 700 postos em todo o país. Além disso, a empresa Creos, que instalou dois postos “SuperChargy” em Kirchberg e Junglinster, deverá instalar mais 88 estações nos próximos anos.

Escolas fechadas, teletrabalho e vida noturna reduzida na Dinamarca

Encerramento de escolas, limitações da vida noturna e teletrabalho generalizado foram anunciados pela primeira-ministra da Dinamarca como medidas para controlar a nova vaga de contágios da covid-19 no país.

Depois de viver dois meses sem restrições, o país reintroduziu o passe sanitário e o uso obrigatório da máscara.

Dinamarca regista 577 casos confirmados da variante Ómicron, o primeiro dos quais detetado a 22 de novembro.

Com 5,8 milhões de habitantes, a Dinamarca é um dos países que melhor se apetrechou na identificação rápida de novos casos, o que também explica o número de contágios.

80% da população com mais de 5 anos está vacinada e mais de um milhão de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.

OMS pede novas estratégias sanitárias

A Organização Mundial da Saúde pediu aos Governos para reverem as suas estratégias sanitárias de resposta à covid-19 face à nova variante do vírus da doença, a Ómicron, que parece ser mais contagiosa.

A OMS insiste na necessidade de acelerar a vacinação contra a covid-19 da população de maior risco. Admite que a Ómicron "pode ter um grande impacto no desenvolvimento da pandemia", mas insiste que é cedo para conclusões definitivas sobre a eficácia das vacinas atuais da covid-19 em relação a esta variante, assim como sobre os tratamentos, a transmissibilidade e outros fatores.

A Ómicron foi detetada até agora em 57 países, segundo um relatório da OMS. O Luxemburgo não detetou nenhum caso nos seus residentes até à data. Há conhecimento de um estudante luxemburguês que vive em Bruxelas que acusou positivo para a nova variante.

Republicanos tentam bloquear vacinação obrigatória pretendida por Biden

O Senado norte-americano votou contra a vacinação obrigatória nas empresas com mais de 100 trabalhadores pretendida pelo Presidente Joe Biden, uma iniciativa dos republicanos que deverá ficar sem efeito, devido à possibilidade de veto presidencial.

Esta medida, que deveria entrar em vigor em 04 de janeiro, mas está suspensa por ordem judicial, tem causado tumulto, num país em que o governo central é visto com suspeita pelos conservadores.

Redação Latina | Lusa | Foto Guy Jallay