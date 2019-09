Foi a primeira pessoa a receber este galardão.

Ex-princesa Tessy recebe prémio de "Líder do Ano"

O galardão foi atribuído pela Academia de Liderança, numa cerimónia na passada segunda-feira, 9, no Hotel Le Royal, no Luxemburgo.

Tessy de Nassau é a destinatária do primeiro prémio anual de "Líder do Ano". Este tributo aconteceu na sequência do Doutorado Honorário do Colégio de Arte de Paris, que recebeu em maio.

Durante o discurso, Tessy falou do valor da liderança e falou de líderes que a tinham inspirado e motivado pessoalmente. Na sessão de perguntas após a cerimónia, Tessy também sublinhou a importância de se apoiarem mutuamente, com particular ênfase na presença de mulheres no mundo empresarial, ainda dominado por homens.

A ex-princesa baseou-se na própria experiência no mundo militar e corporativo, como ex-princesa e no trabalho de desenvolvimento através de instâncias como Professores Sem Fronteiras.

Homenagem ao Grão-Duque Jean de Luxemburgo

Tessy também aproveitou a ocasião para prestar homenagem comovente ao falecido Grão-Duque Jean. "Meu falecido avô, Sua Alteza Real o Grão-Duque Jean, é a minha referência pessoal e inspiradora de um líder. Estou aqui no palco pela primeira vez desde que ele faleceu para dizer publicamente o quanto ele me inspirou, com o seu amor por mim e pelos meus filhos. O seu amor por este país e o seu povo e o seu amor por tudo o que fez. Era um homem de grande bondade, que sempre escutava. Como Kofi [Annan], eu pessoalmente nunca o ouvi levantar a voz ou dizer uma palavra má contra alguém. Um líder como o falecido Grão-Duque Jean é raro, muito raro, e será muito sentido por muitos".