Ao terceiro dia de isolamento a ex-princesa revelou que sofre de muitas dores e febre.

Ex-princesa Tessy infetada com covid-19

Ao terceiro dia de isolamento a ex-princesa revelou que sofre de muitas dores e febre.

Num vídeo publicado nas redes sociais, a ex-Princesa revelou recentemente que testou positivo para o novo coronavírus. "Comecei dezembro em choque", descreveu a ex-mulher do Príncipe Louis do Luxemburgo.

Ao terceiro dia de isolamento, Tessy revelou que, apesar de estar melhor, continua com muitas dores, febre e que passa grande parte do tempo em repouso. A ex-princesa não revelou como terá sido infetada com a covid-19.

Tessy vive atualmente em Londres com os dois filhos do casamento com Louis, Gabriel e Noé.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.