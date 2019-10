A ex-mulher do príncipe Louis trocou os presentes por doações a uma organização que limpa os oceanos dos plásticos poluentes.

Ex-princesa Tessy celebra 34 anos esta segunda-feira

Tessy de Nassau nasceu a 28 de outubro de 1985. A ex-princesa de Luxemburgo fez questão de marcar a data no seu perfil de Instagram com a pessoa com quem partilha a data...desde sempre: o irmão gémeo Ronny Anthony.

A ex-princesa partilhou várias fotografias com Ronny, desde quando eram crianças até aos dias de hoje, desejando-lhe um feliz aniversário.

"Durante os últimos 34 anos de nossas vidas, experimentamos todas as emoções e muitas memórias. Eu sou muito grata pelo teu amor e continuo apoio! És e continuas a ser a minha rocha neste mar tempestuoso".



Este ano, Tessy aderiu às campanhas de angariação de fundos no Facebook para apoiar uma das organizações que lhe é querida, a The Ocean Cleanup.

"Para o meu aniversário este ano (28 de outubro de 2019), estou a pedir doações para o The Ocean Cleanup. Eu escolhi esta organização solidária porque a missão deles significa muito para mim", escreve Tessy na sua página de Instagram explicando que a contribuição para esta organização é uma "forma de celebrar" o aniversário com a ex-princesa. O grande objetivo da organização é "limpar os oceanos dos plásticos" e para tal "desenvolve tecnologias das mais avançadas". Os leitores, se desejaram podem fazer a sua doação aqui.



Foto: Facebook

Razões para celebrar

Este ano parece ter corrido bem para Tessy, a vários níveis. Divorciada do príncipe Louis desde abril deste ano, ambos parecem manter uma relação saudável, em nome dos filhos.

A 21 de setembro, o ex-casal juntou a família toda em Londres, a propósito do 12º aniversário de Noah.

Quando o divórcio saiu, Tessy disse numa entrevista à RTL que ela e o marido continuavam "a ser uma equipa maravilhosa".

Distinções a nível mundial

Para além da estabilidade familiar, Tessy tem sido distinguida em várias áreas. No passado dia 24, a ex-princesa foi investida como Dama da Grande Cruz da Ordem Real do Ruanda, a ordem mais elevada do país, pelas mãos de Emmanuel Bushayija, Rei Yuhi VI de Ruanda.

A monarquia do Ruanda foi abolida por referendo em 1961, um ano antes da sua independência da Bélgica. Os monarcas fugiram do país. O Rei Yuhi VI, que reside em Londres, sucedeu ao seu tio, o rei exilado Kigeli V, em 2017.

Tessy de Nassau foi também a destinatária do primeiro prémio anual de "Líder do Ano". O galardão foi atribuído pela Academia de Liderança, em setembro. Este tributo aconteceu na sequência do Doutorado Honorário do Colégio de Arte de Paris, que recebeu em maio.





