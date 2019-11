O surfista Pedro Scooby, ex-namorada da cantora brasileira Anitta, teve de ser socorrido pelas equipas de emergência.

Ex-namorado de Anitta sofre acidente grave no mar da Nazaré

O surfista Pedro Scooby, ex-namorada da cantora brasileira Anitta, teve de ser socorrido pelas equipas de emergência.

Pedro Scooby, esta quarta-feira, 13, enfrentou a fúria do mar da Nazaré.

Scooby é conhecido por surfar ondas gigantes mas, desta vez, a força da Natureza levou a melhor.

O surfista foi engolido por uma onda e não volta à superfície, acabando por ficar inconsciente. O próprio publicou o momento nas redes sociais.

Foi socorrido por Sebastian Steudtner, praticante da mesma modalidade e pelas equipas de resgate.

O susto no mar português "foi o mais perto da morte que eu já cheguei, fiquei várias ondas debaixo de água, todo o mundo me procurando", disse, no Instagram, quando recuperou os sentidos.

Também partilhou uma imagem do momento do salvamento com a legenda: " Existem dois dias muito importantes na nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que descobrimos porque que a gente nasceu. Eu nasci pra isso! Minha gratidão para essas pessoas que me resgataram e cuidaram de mim! Deem valor a vida, ela é mais frágil do que imaginamos e passa em um sopro. Ame mais e seja sempre grato! Só se vive uma vez!"

Por enquanto, o brasileiro ainda não adiantou quando voltará ao mar.

Ana Patrícia Cardoso