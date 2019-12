Os reis da Noruega já declararam a sua tristeza pela morte de Ari Behn, o pai dos três filhas adolescentes da princesa Martha Louise.

Radio Latina 2 min.

Ex-marido da Princesa da Noruega suicida-se aos 47 anos

Os reis da Noruega já declararam a sua tristeza pela morte de Ari Behn, o pai dos três filhas adolescentes da princesa Martha Louise.

O escritor dinamarquês Ari Behn que durante 14 anos esteve casado com a filha mais nova dos reis da Noruega, Harold e Sonia, foi encontrado morto na sua casa. Suicidou-se, aos 47 anos deixando três filhos, Maud Angelica, de 16, Leah Isadora, de 14, e Emma Tallulah, de 11.



A notícia deixou a família real em choque e tristeza.

“Ari foi um membro importante da nossa família durante muitos anos e temos dele recordações afetuosas”, declararam os reis da Noruega em comunicado ontem, dia de Natal.

“Estamos agradecidos por o termos conhecidos. Lamentamos que os nossos netos tenham perdido o seu amado pai e pedimos que tenham uma profunda compaixão pelos seus pais e irmãos, que agora perderam o seu amado filho e irmão”, pedem Harad e Sonia.

Também os príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit lamentaram a sua morte e dedicaram-lhe palavras de amizade e carinho: “Foi um bom amigo, um membro querido da família e um tio maravilhoso com quem compartilhámos muitos dos pequenos e grandes momentos da vida”.

"Vou morrer sozinho e amargurado"

Ari Behn conhecido pelas suas rebeldias e a princesa Martha Louise, que agora namora o Xamã Durek separaram-se em 2016 depois de como contaram “terem tentado tudo para salvar o casamento”. Mas não conseguiram e anunciaram o seu divórcio.

Uma separação que marcou profundamente o ex-genro dos reis que já tinha assumido publicamente ser um “companheiro difícil”.

“Tenho a certeza que vou morrer sozinho e amargurado” vaticinou numa entrevista em 2009.

“As minhas filhas e a minha mulher são o melhor do mundo, mas eu reconheço que sou um companheiro difícil. Não gosto de coisas fáceis e isso irrita toda a gente, incluindo a mim. Tenho a certeza que vou morrer sozinho e amargurado. Vivo num conflito interior constante e sinto que nunca consegui dar-me por inteiro a outra pessoa”, declarou nessa entrevista à revista Massiv.

"Para muitos sou um louco"

Ari Behn vivia para a arte. Foi escritor, desenhador, realizador, apresentador de televisão e ator e nunca seguindo a vida discreta que se pede aos membros da família real.

No ano passado, já separado da princesa o dinamarquês escreveu um livro sobre a fase difícil que atravessou após o divórcio, ‘Inferno’.

No meu pior, eu sou um palhaço. Visto com mais clemência, sou apenas uma pessoa aleatória e um actor. Para muitos, eu sou um louco", declarou Behn no lançamento do livro. Segundo a sua própria descrição, ele era "uma história passada, mesmo que o mundo ainda não a conheça".

O divórcio da princesa com Ari Behn foi o primeiro desta casa real norueguesa.

O namoro da princesa com o Xamã

Foto: Instagram@princessmarthalouise

Em junho deste ano a princesa Martha Louise anunciou a sua nova relação sentimental com o seu Xamã Durek. Os dois realizaram de seguida uma tournée pela Europa de sessões espirituais, o que causou muitas críticas por parte dos noruegueses. Acusam a princesa de se aproveitar do seu estatuto real para “fazer negócio” com as sessões espirituais. Martha Louise acabou por declarar que iria deixar de usar o seu papel de filha do rei nestes contactos comerciais.

Ontem à tarde a família de Ari Behn anunciou a morte do escritor e pediu privacidade neste momento difícil.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.