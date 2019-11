Carolina Loureiro tem um novo amor. Também é músico mas canta com sotaque brasileiro. É o cantor Vitor Kley. Veja o video dos dois.

Ex de David Carreira volta a namorar com um cantor

Carolina Loureiro, a protagonista da novela ‘Nazaré’, da Sic, voltou a apaixonar-se por um cantor.



Só que desta vez tem sotaque brasileiro. A atriz está a namorar com o cantor Vitor Kley que por estes dias está a realizar uma série de concertos em Portugal.

Veja o video dos dois.

Carolina, que interpreta a jovem ‘Nazaré’ na novela da Sic namorou durante dois anos com o filho do meio de Tony Carreira.

A relação terminou em agosto de 2017 com um comunicado feito por David Carreira.

Desde então a jovem tem sido muito discreta sobre a sua vida privada.

A notícia de que está a namorar com Vitor Kley foi avançada pelo jornal brasileiro ‘Extra’.

Nenhum dos dois ainda confirmou, embora haja várias pistas. Os dois foram vistos juntos no Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Carolina e Vitor, estiveram na Nazaré, onde cada um publicou no mesmo dia uma fotografia na sua conta de instagram.

E agora Carolina Loureiro partilhou um vídeo com o músico na sua conta do instagram publicado em cima.