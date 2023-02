Nome do cabeça de lista do DP às legislativas deverá ser conhecido dentro de alguns meses.

Legislativas 2023

Eventual recandidatura de Xavier Bettel só no verão

Vai ser preciso esperar mais um pouco. O Partido Democrático (DP) só divulgará o seu cabeça de lista às próximas eleições legislativas de outubro no início do verão. O nome será revelado num congresso do partido que, segundo a revista Paperjam, deverá realizar-se no final de junho ou início de julho.



Quer isto dizer que a eventual recandidatura de Xavier Bettel não será confirmada nas próximas semanas.

Na semana passada, ficou-se a saber o nome do cabeça de lista do maior partido da oposição, o CSV, às legislativas de outubro. Ele é Luc Frieden, antigo ministro das Finanças no Governo de Jean-Claude Juncker.

Entre os três partidos da coligação governamental, o primeiro a divulgar o seu cabeça de lista será o Déi Gréng, no final do mês de março. DP e LSAP deverão então fazê-lo mais tarde, segundo a Paperjam. A decisão dos socialistas será tomada no congresso nacional do partido, no início de julho.

De acordo com a revista, quando questionado sobre assunto, num evento na semana passada, Xavier Bettel disse que ainda não é o cabeça de lista dos liberais, acrescentando “não estar em campanha, mas sim em trabalho”.

Artigo: Diana Alves | Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort