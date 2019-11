'Echoes' é o cartão de visita da cantora e compositora. Veja o vídeoclipe.

Evaya lança primeiro single

O tema 'Echoes' é o primeiro single de Evaya, nome artístico de Beatriz Bronze, e já está disponível em todas as plataformas digitais.

A cantora, compositora e produtora apresenta-se ao mundo com um projeto onde cabem a influência synth pop e texturas rítmicas e melódicas que servem canções onde as palavras e os ambientes sonoros desafiam os limites do conceito do que é ser humano.

É esse imaginário singular que a artista pretende transmitir com o seu primeiro single.

Por detrás do conceito de 'Echoes' está o "sentir que temos um corpo e que nada lhe rouba mais a capacidade de ser livre do que o medo", refere a descrição da editora.

A canção "é sobre aceitar a responsabilidade da encarnação de um conceito novo e mais elevado de nós mesmos aceitando as nossas projeções mentais e deixando de resistir às prisões em que as sensações nos encerram, oferecendo um primeiro passo para o alcançar de um estado mais consciente e por isso mais presente", conclui a mesma nota.O tema de Evaya é acompanhado de um vídeoclipe, realizado por Gabriel Siams.