Radio Latina 1

Eurovisão. Transmissão EBU em direto de Telavive

Acompanhe a emissão a partir de Israel com a Latina.

Conan Osiris atuará com o seu bailarino, João Reis Moreira, na primeira semifinal da Eurovisão, em Israel. Siga todas as emoções do Festival Eurovisão da Canção!