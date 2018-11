Canção portuguesa não foi além dos 42 pontos, face aos 215 da Polónia.

Eurovisão Júnior: Polónia vence, Portugal em antepenúltimo

A Polónia foi o país vencedor do Festival Eurovisão da Canção Júnior 2018, que teve lugar na cidade bielorussa de Minsk.

A edição deste ano contou com uma novidade: um sistema de votação online, onde cada país poderia votar no seu representante. A vitória sorriu à representante polaca, Roksana Wegiel, uma jovem de 13 anos que interpretou "Anyone I Want To Be". Um tema POP dançável, cuja performance contou com uma original coreografia em palco e que arrecadou 215 pontos.

No final do espectáculo, Roksana mostrava-se incrédula perante a vitória.

Já a representante portuguesa, Rita Laranjeira, granjeou a simpatia do público (em particular nas redes sociais) e das diferentes delegações em concurso. Ainda assim, a simpatia e à-vontade em palco mostraram-se insuficientes para alcançar os lugares cimeiros do pódio. Assim, o balanço final foram uns tímidos 42 pontos e o antepenúltimo lugar.

Para a RTP, canal responsável pela participação lusa, "um 18.º lugar, com 42 votos do público, é um presente bonito", salientando que "significa que conseguimos mostrar à Europa que as canções para crianças também singram".

O Festival Eurovisão da Canção Júnior 2018 ruma agora à Polónia, encarregue da organização da edição 2019 do certame. Até lá reveja, na íntegra, a transmissão realizada ontem pela Eurovisão.



(Vídeos/Imagens: EBU-UER)

