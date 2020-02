Capicua, Miguel Ângelo e Anabela são três dos sete jurados que vão avaliar as eliminatórias portuguesas.

Eurovisão. Já é conhecido o júri do Festival RTP da Canção

Capicua, Miguel Ângelo e Anabela são três dos sete jurados que vão avaliar as eliminatórias portuguesas.

As primeiras semifinais do Festival RTP da Canção, cujo vencedor representará Portugal no Festival da Eurovisão, acontecem no final deste mês e a estação pública portuguesa acaba de divulgar o painel de jurados que as vai avaliar.

Entre eles encontram-se vários músicos conhecidos, como o representante português da última edição do evento, Conan Osíris. Além deste, Capicua, Miguel Ângelo, Anabela e Héber Marques são outros dos artistas que integram o júri, composto por sete elementos no total e completado com as participações da radialista Isilda Sanches e do jornalista Rui Miguel Abreu.

A votação do júri tem o peso de 50% na escolha dos finalistas,sendo os restantes 50% da responsabilidade do público.



A primeira semifinal acontece no dia 22 de fevereiro e realiza-se em Lisboa, nas instalações da RTP, tal como a segunda, que está marcada para 29 de fevereiro.

Na primeira, serão Jorge Gabriel e Tânia Ribas de Oliveira a conduzir o programa, enquanto a segunda ficará a cargo de José Carlos Malato e Sónia Araújo.

Já a final, que está marcada para 7 de março, será novamente apresentada por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.

Este ano, e depois de Guimarães e de Portimão terem recebido as edições anteriores, é Elvas a localidade escolhida para acolher a etapa definitiva da competição portuguesa. O local onde será montado o palco é o Coliseu Comendador Rondão Almeida, uma antiga praça de touros com capacidade máxima para 7.500 pessoas.

Quem se sagrar vencedor nesse dia irá, posteriormente, disputar um lugar na grande final do Festival da Eurovisão, que se realiza a 16 de maio, em Roterdão, na Holanda.

Ana Tomás