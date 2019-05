A 1ª semifinal da Eurovisão tem lugar esta terça-feira, a partir das 21:00h (hora do Luxemburgo), com transmissão em português na RTP1/RTP Internacional.

Radio Latina 1 2 min.

Eurovisão. Conan Osiris atua esta noite como um dos favoritos à vitória

A 1ª semifinal da Eurovisão tem lugar esta terça-feira, a partir das 21:00h (hora do Luxemburgo), com transmissão em português na RTP1/RTP Internacional.

Esta terça-feira a canção portuguesa "Telemóveis", de Conan Osiris é a 7ª melhor classificada entre as músicas que concorrem na primeira semifinal da Eurovisão, segundo o site "Festivais da Canção", dos fãs portugueses do evento, que cita as casas de apostas. A 1ª semifinal tem lugar esta terça-feira, a partir das 21:00h (hora do Luxemburgo), com transmissão em português na RTP1/RTP Internacional.

Segundos as casas de apostas, a Austrália é a favorita para transitar para a final, seguida da Islândia, Grécia, Chipre, República Checa. Portugal, em 7°, Bielorrússia, Bélgica e Estónia completam o top 10. Ainda segundo as escolhas dos fãs, fora dos lugares de qualificação estão Eslovénia, Hungria, Montenegro, São Marino, Finlândia, Polónia e Geórgia



No que respeita ao ranking geral, após uma descida à 29ª posição nas casas de apostas (após os ensaios técnicos), Portugal subiu há dias ao 27º lugar segundo o Eurovision World. Esta segunda-feira à noite, após o ensaio geral para o júri, a canção portuguesa saltou para a 19ª posição entre os 41 países concorrentes à vitória da edição deste ano da Eurovisão.

Neste 'top' é a Holanda que lidera as apostas, seguindo-se Suécia, Rússia, França, Austrália, Azerbaijão, Itália, Suíça, Islândia e Malta. Recorde-se, Portugal ocupa a 19ª posição,

Festival da Canção. Conan Osiris, da sex-shop a fazer músicas a ligar diretamente para o céu Quem é Conan Osiris, o jovem português mais votado pelo público no apuramento para a Eurovisão em Israel? Cantou "Telemóveis", mas o seu repertório inclui "Adoro Bolos" ou "Celulitite", a par com as sonoridades pouco convencionais.

Após o ensaio para o júri, uma das páginas de referência para os "eurofãs" - o Wiwiblogs - destaca a música "Telemóveis" como uma das melhores atuações da noite e um dos favoritos a qualificar-se para a final.

Recentemente mais de 40 artistas portugueses pediram a Conan Osiris que boicotasse a participação na Eurovisão em solidariedade com o "povo oprimido palestiniano". O fundador dos Pink Floyd, Roger Waters, tinha feito o mesmo apelo semanas antes.

Marco António Ribeiro