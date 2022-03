Já em 2021, Monica Semedo tinha sido acusada de assédio moral por parte de três dos seus assistentes.

Eurodeputada Monica Semedo novamente acusada de assédio moral

A eurodeputada Monica Semedo é novamente acusada de ter assediado moralmente um dos seus assistentes. Uma informação avançada pela RTL.

Um dos seus assistentes apresentou queixa, sendo que o Parlamento Europeu ainda está a investigar e analisar a situação. Numa breve comunicação à RTL, Monica Semedo afirma que a acusação não é fundada.

Já em 2021, Monica Semedo tinha sido acusada de assédio moral por parte de três dos seus assistentes. Na altura, o Parlamento Europeu tinha decidido em suspender a eurodeputada por 15 dias e sem direito a receber as respetivas ajudas de custo. Sanção que a luxemburguesa de origem cabo-verdiana aceitou, reconhecendo os seus erros.

Mas o caso teve outras repercussões. Monica Semedo saiu do partido liberal (DP) porque achou que não teve apoio por parte do seu partido e integrou o grupo “Renew Europe” no Parlamento Europeu.

Tripartida. OGBL contra medidas do Governo. LCGB a favor

O Governo e os parceiros sociais não chegaram na quarta-feira à noite a um acordo de todas as partes na reunião da tripartida. A OGBL, a maior central sindical do país rejeitou o pacote de medidas apresentado pelo Executivo

Já os sindicatos LCGB e CGFP mostraram-se favoráveis às medidas do Executivo para estancar a crise energética, tal como os empresários luxemburgueses.

Num comunicado enviado esta manhã à imprensa a LCGB considera que "a gravidade da situação atual não permite que o modelo tripartido nacional seja posto em causa" bem como a "paz social", razões porque decidiu dar o 'sim' à proposta governamental.

A modulação da indexação dos salários, foi a medida mais contestada por parte da OGBL, que ontem à noite abandonou a mesa das negociações, sem ter chegado a acordo com o Governo.

O Governo antecipou o encontro de quinta-feira para ontem à noite. O primeiro-ministro, Xavier Bettel vai esta quinta-feira à tarde ao Parlamento falar aos deputados sobre as propostas do Executivo, e já afirmou que o Governo está pronto para assumir as suas responsabilidades.

Ano letivo 2020/2021. Taxa de abandono escolar subiu ligeiramente para 8,20%

A taxa de abandono escolar subiu ligeiramente no ano letivo 2020/2021. De acordo com os números do relatório divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Educação, 8,20% dos alunos abandonaram a escola no passado ano letivo, ou seja, 1.736 alunos.

A maioria destes alunos eram rapazes, do 9º e 10º ano, e eram repetentes, refere o Ministério da Educação, acrescentando que 1.293 deles foram acompanhados pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ).

Comparando com os últimos cinco anos, esta é a mais alta taxa, ligeiramente acima dos 8,15% de 2016/2017. No ano letivo 2019/2020 a taxa era de 6,92%. Mesmo assim, a média do Luxemburgo continua abaixo da meta dos 10% da União Europeia.

Ainda de acordo com os números do relatório, 23% dos alunos que abandonaram a escola no ano passado retomaram as aulas neste ano letivo, fazendo o número de abandono efetivo baixar para os 6,3%.

Casos covid-19 aumentam nas escolas do Luxemburgo



À imagem do que está a acontecer na população em geral, também nas escolas o número de novos casos covid-19 está a aumentar.

De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, na semana entre 21 e 27 de março foram detetados 3.121 casos positivos, dos quais 1.761 no ensino fundamental e 1.360 no ensino secundário. Na semana anterior tinham sido 2.636 novos casos.

Com a mais recente lei covid que entrou em vigor a 11 de março, o uso de máscara deixou de ser obrigatório nas escolas e a campanha de testagem foi reduzida a um autoteste à covid por semana. Caso haja um caso positivo numa turma, as crianças têm de fazer um autoteste por dia durante cinco dias.

As crianças em contacto com um caso positivo, também deixaram de ser colocadas em quarentena. Somente os alunos testados positivos é que estão em isolamento durante 10 dias ou antes se tiverem dois autotestes negativos realizados no espaço de 24 horas.

Luxemburgo congela 2,5 mil milhões de euro de ativos russos

O Luxemburgo congelou, até agora, 2,5 mil milhões de euros em ativos russos. Um montante avançado pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, em comissão parlamentar.

Segundo a ministra, trata-se sobretudo de contas bancárias e de ações de capital. Yuriko Backes precisou ainda que estes congelamentos surgiram no âmbito das sanções à Rússia por parte da União Europeia após a invasão à Ucrânia a 24 de fevereiro e não têm em conta as sanções que já existiam contra a Rússia.

O Ministério das Finanças garante que, até à data, as regras foram respeitadas, ou seja, as entidades financeiras tudo têm feito para que as sanções contra a Rússia sejam respeitadas.

A responsável pela pasta das Finanças sublinhou que “o regime de sanções da UE contra a Rússia está a ter resultados tangíveis no Luxemburgo, sendo que o Grão-Ducado está a cumprir plenamente o seu papel em resposta à invasão russa na Ucrânia”.

Forças russas começaram a retirar-se da central nuclear de Chernobyl

As forças russas começaram a retirar-se da central nuclear de Chernobyl, que controlam desde os primeiros dias da invasão na Ucrânia, e do aeroporto de Gostomel, perto de Kiev, revelou fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Desde 09 de março que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) deixou de receber dados diretamente da central nuclear onde ocorreu em 1986 o maior acidente radioativo da história.

O responsável norte-americano alertou que as palavras da Rússia sobre uma desescalada em torno de Kiev ainda não estão a ser cumpridas.

O porta-voz do Pentágono explicou que para os Estados Unidos estas movimentação não significam uma retirada, mas uma tentativa da Rússia em reabastecer e reposicionar as suas tropas.

Luxemburgo. Inscrições para cursos de português até 30 de abril

As inscrições para os cursos de ou em língua portuguesa referentes ao ensino integrado, complementar e paralelo, para o próximo ano letivo, estão abertas e decorrem até 30 de abril.

A Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo refere em comunicado que os alunos da primária vão receber, através do professor, o impresso de inscrição. O impresso deve ser depois assinado e entregue ao professor ou à Coordenação de Ensino. As inscrições podem ser feitas também através de um formulário disponibilizado no site www.portugaledu.lu . Neste site também é possível conhecer os cursos disponíveis nas respetivas escolas do país.

Os cursos integrados em língua portuguesa ocorrem durante o horário escolar e têm como objetivo ajudar os alunos a compreender melhor certas disciplinas dos ciclos 2, 3 e 4.

Os cursos complementares de língua portuguesa são destinados também aos alunos dos ciclos 2 a 4, mas têm lugar fora do horário escolar, articulando o ensino primário e os programas de português do Instituto Camões.

Existem ainda os cursos paralelos de língua e cultura portuguesas destinados aos alunos do ensino primário (a partir do ciclo 2) e do ensino secundário, também fora do horário escolar. Nestes cursos, os alunos seguem os programas de português do Instituto Camões e as orientações sobre o ensino do português no estrangeiro.

Para informações suplementares, os interessados devem contactar a Coordenação do Ensino Português através do telefone +352 24 69 55 -1 ou do email cepe.benelux@camoes.mne.pt.

