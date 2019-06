A 'princesa do povo' morreu há 22 anos num acidente de viação em Paris.

EUA. Parque temático recria noite da morte da princesa Diana

Vinte e dois anos após o acidente que vitimou a princesa Diana e o namorado Dodi Al-Fayed, um parque temático nos Estados Unidos resolveu fazer algo insólito: criar uma animação 3D para reviver o trágico momento do acidente em Paris.

A 31 de agosto de 1997, o mundo acordou em choque com a morte de Diana, ex-mulher do príncipe Carlos de Inglaterra. A "princesa do povo", como era apelidada, morreu num acidente de carro no túnel da ponte de l'Alma, em Paris, quando tentava despistar vários paparazzi de mota que perseguiam a viatura.

O parque temático National Enquier Live, em Pigeon Forge, no Tennessee, decidiu agora reviver os acontecimentos dessa noite numa animação que está a gerar polémica. Robin Turner, um dos principais investidores e proponentes da iniciativa afirmou ao site american The Daily Beast que "não há sangue. Não há nada disso. Somos puxados para o momento e o que achamos que causou as mortes. Colocamos perguntas como 'acha que a família real esteve envolvida?','será que a princesa estava grávida?'. O que fazemos é perguntar a opinião do público", explicou.

A projeção em 3D mostra por exemplo, o trajeto do carro onde seguiam Diana e Al-Fayed após saírem do Hotel Ritz, a perseguição dos paparazzi, ou o flash fotogáfico que terá 'cegado' o motorista e que terá estado na origem do acidente, explicou Turner.

E assegurou ainda que tudo é feito feita de uma "forma positiva". "Não é feito com mau gosto. É apenas mostrar a cronologia do que se passou. Para pessoas que nunca estiveram em Paris, é apenas mostrar a tipografia e a distância, o túnel e esse tipo de coisas... Está feito de forma muito profissional", reiterou.

Além da morte de 'Lady Di', o parque não se fica por aqui em polémicas. Inclui outros cenários controversos, como o julgamento de OJ Simpson, sobre o alegado assassinato da ex-mulher Nicole Brown ou uma secção dedicada a Michael Jackson. O parque tentou uma reação da família real britânica à atração mas não obteve ualquer comentário.

