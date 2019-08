A cantora vai ajudar 14 projetos em Dayton, 23 em Gilroy e 125 em El Paso.

EUA. Lady Gaga vai financiar escolas afetadas pelos tiroteios

A cantora vai ajudar 14 projetos em Dayton, 23 em Gilroy e 125 em El Paso.

Lady Gaga não está indiferente à onde de tiroteios em massa que tem assolado os Estados Unidos. A cantora de 33 anos anunciou na página oficial do Facebook que vai financiar por inteiro as necessidades dos projetos de salas de aula de Dayton Dayton, Ohio; El Paso, Texas; e Gilroy, Califórnia.

No início de agosto, os EUA acordaram para mais duas tragédias. Em apenas 24 horas, dois jovens norte-americanos causaram 29 mortes em dois tiroteios. Patrick Crusius foi o responsável do primeiro, que aconteceu junto a um complexo comercial em El Paso, no estado do Texas, e tirou a vida a 20 pessoas, ferindo outras 26. Na madrugada do domingo seguinte, Connor Betts causou a morte de 9 pessoas num tiroteio em Dayton, Ohio. Acabou por ser abatido. Segundo a organização Gun Violance Archive, houve 255 tiroteios nos Estados Unidos, até hoje, com uma media de mais de um por dia.

Perante este cenário, a cantora escreveu que, "neste momento, quero canalizar minha confusão, frustração e fúria para a esperança. Espero que estejamos lá um para o outro e para nós mesmos".



Em parceria com a DonorsChoose.org, Gaga vai financiar 14 projetos em em Dayton, 23 em Gilroy e 125 em El Paso. As salas de aula "agora vão ter acesso ao apoio de que precisam para inspirar seus alunos a trabalharem juntos e a realizarem seus sonhos".

A cantora pediu ainda que quem estiver a sofrer com as perdas causadas pela tragédia, tem de procurar ajuda. "Não podemos nos afastar de nós mesmos. Não podemos afastar-nos dos nossos entes queridos. Precisamos uns dos outros. Não se afastem".