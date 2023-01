Um novo estudo do Instituto Luxemburguês de Saúde conclui que cada residente passa, em média, 12 horas por dia sentado.

Estudo luxemburguês. Cada residente passa em média metade do dia sentado

Um novo estudo do Instituto Luxemburguês de Saúde conclui que cada residente passa, em média, 12 horas por dia sentado.

Os investigadores colocaram um aparelho que mede movimentos em cada um dos 1.100 participantes adultos. Durante uma semana foram recolhidos dados sobre atividade física e comportamento sedentário. Os participantes foram também questionados sobre o seu estilo de vida.



Na primeira avaliação, os pesquisadores descobriram que, se a adesão geral aos níveis de atividade física é alta, o tempo de sedentarismo também é alto, com as pessoas a passar, em média, 12 horas por dia sentadas.

O estudo indica ainda que mais de um quarto do tempo sedentário total é gasto em horários de mais de uma hora e que três quartos dos residentes não gastam muito tempo em atividade física.

Em relação às diferenças de género, as mulheres praticam mais atividade física de baixa intensidade e os homens são mais sedentários, mas praticam mais atividade física de alta intensidade. Os jovens são dos mais ativos e os ex-fumadores são mais ativos do que as pessoas que nunca fumaram. No Luxemburgo, dois terços dos empregos são sedentários. Por isso os responsáveis pelo estudo recomendam substituir parte do tempo sedentário por atividade física de baixa intensidade para reduzir o risco de doenças cardiometabólicas.

Luxemburgo poderá ter falta de antibióticos neste inverno

O Grão-Ducado poderá ter falta de antibióticos nos próximos meses, nomeadamente de amoxicilina. Numa questão parlamentar, o deputado do Partido Cristão Social (CSV), Jean-Marie Halsdorf, relembra que os países vizinhos Bélgica e França estão a enfrentar uma penúria de medicamentos, como os antibióticos.

A ministra da Saúde confirma, na sua resposta, que uma situação de rutura de stock “não está excluída” para o Grão-Ducado, uma vez que o país está dependente da Bélgica no aprovisionamento de medicamentos. Para paliar a este problema, Paulette Lenert informa que a Direção da Saúde já contactou os médicos para os relembrar que só devem prescrever antibióticos em caso de necessidade.

O deputado ainda questionou a ministra sobre a possibilidade de criar um stock nacional de medicamentos. Ora, a responsável pela pasta da Saúde diz que recusa criar um stock nacional justamente devido à penúria atual de medicamentos. Paulette Lenert explica que armazenar os antibióticos no Luxemburgo faria que estes não estariam disponíveis para os pacientes que precisam deles noutros países da Europa. Para além disso, a ministra diz que se vários países fizessem isso só iria piorar a situação.

Ensino fundamental. Disponibilidade de material informático pode levar a desigualdades, diz deputada

Nem todas as escolas do ensino fundamental têm à disposição o mesmo material informático, e estas diferenças podem estar na origem de desigualdades entre os alunos. É o que considera Martine Hansen, deputada do Partido Cristão Social, e o que a levou a apresentar uma proposta de lei sobre o assunto.

Atualmente, o material informático das escolas fundamentais é disponibilizado pelas comunas. Mas, para Martine Hansen, deve ser o Estado a financiar esse material – à semelhança do que acontece no secundário –, já que “nem todas as comunas dispõem dos mesmos meios financeiros”.

Para a cristã-social, que foi responsável pela pasta do Ensino Superior no Governo de Jean-Claude Juncker, o objetivo é “garantir a igualdade entre os alunos das escolas fundamentais”.

Sobre-endividamento. 26% das pessoas que contactam serviço de ajuda em Esch são reformadas

Em Esch-sur-Alzette, o Serviço de Informação e Aconselhamento sobre Sobre-endividamento (SICS, na sigla em francês), da Inter-Actions, é contactado por “todo o tipo de pessoas”. Mas há um grupo etário que salta à vista: o dos reformados.

Escutada pela Rádio Latina, Amélie Dolo, responsável por aquele serviço, destacou a situação dos reformados e pessoas a receber uma pensão de invalidez. Representam 26% do total de pedidos de ajuda que no ano passado lhe chegaram às mãos.

Amélie Dolo frisa que “quanto mais se avança na idade, mais suscetível se é de cair numa situação precária”. É isso que os números do organismo mostram. Cerca de 40% dos casos de sobre-endividamento tratados pelo serviço da Inter-Actions em 2022 dizem respeito a pessoas dos 51 aos 70 anos de idade. Já 70% das pessoas que recorreram àquele serviço tinham mais de 40 anos de idade.

A responsável destaca o “fator precariedade”, comum entre beneficiários do Rendimento Mínimo de Inclusão (REVIS) e desempregados. Leia aqui o artigo na íntegra.

Desemprego de longa duração tem diminuído

No mês de setembro de 2022, 46% dos desempregados estavam há mais de doze meses à procura de emprego, o que corresponde a 6.500 desempregados. Embora este fenómeno de desemprego de longa duração se tenha multiplicado por dois nos últimos 15 anos, desde janeiro de 2022, que o número de desempregados de longa duração tem diminuído (há pelo menos 12 meses inscritos na ADEM).

Esta é uma das constatações de um estudo realizado pelo Ministério do Trabalho que tem como objetivo estudar o fenómeno do desemprego de longa duração no Luxemburgo. Segundo a análise, a dinâmica do mercado do trabalho e a atual penúria de mão de obra é favorável aos desempregados de longa duração. Em setembro do ano passado, 35% destes desempregados inscritos na ADEM tinham um estatuto específico, nomeadamente eram trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida ou com o estatuto de deficiente.

Outro fator de risco para ser um desempregado de longa duração é o tempo para o qual se trabalhou para o empregador precedente. Pessoas que trabalharam durante muitos anos para o mesmo patrão têm mais dificuldades em encontrar um novo emprego.

Câmara dos Assalariados reivindica uma redução do tempo de trabalho

A Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL) é a favor de uma redução do tempo de trabalho semanal. O diretor desta organização, Sylvain Hoffmann, justifica esta posição com os resultados divulgados no novo inquérito intitulado “Quality of work-Index”.

Este inquérito é realizado regularmente pela Câmara dos Assalariados, em colaboração com a Universidade do Luxemburgo. Numa entrevista à 100,7, o diretor da CSL sublinha que o estudo mostra que o risco de esgotamento (Burn-out) ou mesmo a conciliação de vida profissional com vida familiar é cada vez mais difícil de gerir para os trabalhadores. Segundo dados da Câmara dos Assalariados, a proporção de trabalhadores que gostaria de trabalhar menos horas por semana passou de cerca de 30%, em 2018, para mais de 40%, em 2022.

O estudo revela ainda que os mais velhos são, em média, aqueles que defendem menos horas de trabalho por semana. Já as mulheres defendem 31 horas semanais e os homens 32.

OGBL satisfeita com acordo tripartido do aço

A OGBL faz um balanço positivo do ano 2022, no que toca a acordo tripartido do setor do aço, envolvendo sindicatos, Governo e ArcelorMittal. Após a tradicional reunião do comité de acompanhamento do acordo tripartido, que decorreu esta terça-feira, a central sindical refere em comunicado que tem apenas algumas reservas sobre o setor.

Entre os problemas referentes ao ano passado estão, por exemplo, alguns casos de falta de mão-de-obra, com um impacto negativo na qualidade de vida dos trabalhadores ou a falta de reorganizações laborais que estavam previstas. Pela positiva, a OGBL refere que, em 2022, não houve supressão de postos de trabalho na Arcelor, a empresa superou os compromissos em termos de investimentos, cumpriu os compromissos com os funcionários e o Governo, e apresentou resultados positivos apesar do aumento dos preços de energia.

Quanto ao futuro próximo, a Arcelor aprovou um investimento adicional de 130 milhões de euros para financiar tecnologias de descarbonização nas unidades industriais de Belval e Bissen. Até 2025 a empresa deverá diminuir o número de trabalhadores dos atuais 3.200 para 3.000, com recurso à reforma antecipada ou transferências de posto. E, em 2026, deverá ser inaugurada a nova sede da empresa, em Kirchberg.

Assalto joalharia Differdange. Suspeito continua a monte

A polícia prossegue as investigações sobre o assalto a uma joalharia de Differdange e continua no encalço do assaltante.

Uma joalharia da avenida Charlotte foi assaltada na tarde desta terça-feira, pouco antes das 17h.

O suspeito atacou e feriu dois funcionários da joalharia que sofreram ferimentos ligeiros. O assaltante está em fuga desde então, sendo ativamente procurado pelas autoridades.

Dezembro é o mês do ano em que há mais acidentes com álcool ao volante

Dezembro é o mês do ano em que há mais acidentes de trânsito em que os condutores acusam positivo no teste de alcoolemia.

Segundo um estudo recente do Instituto Nacional de Estatística (Statec), que analisou os desastres na estrada ao longo dos últimos cinco anos, a época de fim de ano e também os meses de bom tempo são mais propícios a acidentes nos quais é detetada a presença de álcool. A substância está presente em cerca de 23% dos acidentes ocorridos em dezembro e em 22% dos registados em janeiro.

O Statec refere também que, sem surpresas, os acidentes envolvendo álcool acontecem sobretudo ao fim de semana. Quanto a horários, as conclusões eram também de esperar. A maior parte, 63%, dos acidentes rodoviários nos quais é detetada a presença de álcool acontece entre as 00h00 e as 5h29. A segunda maior percentagem, 32%, surge entre as 18h30 e as 23h53. Em terceiro lugar, está o período das 16h30 e as 18h29, durante o qual a condução sob o efeito do álcool foi identificada em 14% dos acidentes.

Petição pública pede caixas multibanco para depositar dinheiro

O site do Parlamento (www.chd.lu) tem onze novas petições públicas prontas a serem assinadas, sendo que uma delas pede que seja introduzido um sistema para poder depositar dinheiro nas caixas de multibanco do país.

A autora da petição Mandy Michels defende que todas as caixas de multibanco deveriam de ter um sistema que permite depositar dinheiro e não apenas retirar, como é atualmente o caso. Para ela, seria uma forma de facilitar a vida dos utentes, uma vez que desta forma, as pessoas não necessitam de se deslocar até um balcão para realizar essa operação.

Esta petição pode ser assinada até 27 de fevereiro. Caso obtenha mais de 4.500 assinaturas será realizado um debate público no Parlamento, em presença dos deputados e ministros competentes.

Luxemburgo com a menor taxa de imposto ambiental da UE

Em 2021, a receita fiscal ambiental na União Europeia (UE) voltou ao nível registado antes da pandemia de Covid-19. Segundo o Eurostat, a receita de imposto ambiental da UE ascendeu a 325,8 mil milhões de euros (2,2% do produto interno bruto da UE). Este valor é comparável com 2019, mas em 2020 houve diminuição destes impostos, com 300,2 mil milhões de euros, devido à quebra das receitas fiscais da energia.

Na UE, os impostos de caráter ambiental representaram 5,4% de todos os impostos e contribuições sociais angariados em 2021. Já no Luxemburgo, foi registada a taxa mais baixa, com a receita fiscal ambiental a representar 3,5% do total de receitas. Pelo contrário, a Grécia teve a maior taxa, com 9,5%.

Nos países vizinhos, a Alemanha surge depois do Luxemburgo com a segunda menor taxa, 4,2%, a França tem 4,6% e a Bélgica 5,4%.

Em Portugal, a percentagem foi superior à média da UE, com 6,2%.

Luxemburgo quer ser sede para central da AMLA

O Luxemburgo apresentou a sua candidatura para que a sede da nova agência europeia de luta contra o branqueamento e financiamento do terrorismo, a AMLA, se instale no país.

Numa resposta parlamentar, a ministra das Finanças, Yuriko Backes, sublinha que uma das vantagens do Grão-Ducado é que já acolhe várias instituições europeias, ativas neste ramo, nomeadamente o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Procuradoria Europeia.

Para além do Luxemburgo, as cidades de Paris, Viena e Madrid também estão na corrida para acolher a sede central da AMLA.

François Bausch em visita de trabalho a Cabo Verde

O ministro da Defesa efetua uma visita de trabalho a Cabo Verde, entre esta quarta e quinta-feira. François Bausch vai reunir-se com a sua homóloga, Janine Lélis, para uma sessão de trabalho sobre a cooperação em Defesa, entre Cabo Verde e o Luxemburgo.

O governante luxemburguês vai ter ainda encontros bilaterais com o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e vários ministros do atual Governo do arquipélago.

Da agenda fazem parte ainda visitas a centros de segurança e coordenação marítima, e também ao centro de comando de guarda e resgate.

Rússia retira-se da convenção europeia dos direitos humanos

A Rússia vai retirar-se das convenções europeias sobre direitos humanos e luta antiterrorismo, de acordo com um projeto de lei enviado ontem ao parlamento pelo Presidente Vladimir Putin.

A medida resulta da saída da Rússia do Conselho da Europa por ter invadido a Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado.Na carta explicativa que acompanha o projeto de lei, Putin argumentou que os acordos em causa deixaram de ter força jurídica na Rússia desde que deixou de ser membro do Conselho da Europa.

