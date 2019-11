O jantar em família do 'Thanksgiving' é sagrado para os americanos. Veja as festas dos atores e famosos.

Estrelas de Hollywood celebram Dia de Ação de Graças

O jantar em família do 'Thanksgiving' é sagrado para os americanos. Veja as festas dos atores e famosos.

Desde a mesa e o look de luxo de Sofia Vergara até às 'enchiladas' de Jennifer Aniston que se reuniu com o ex-marido Justin Theroux e amigos, à mesa cheia de Jennifer Lopez com os seus filhos e as filhas do namorado Alex, ou Oprah Winfrey que viajou para estar com as sobrinhas, as celebridades de Hollywood comemoram a preceito o Dia de Ação de Graças e o jantar em família, de ontem, nas casas americanas foi especial como manda a tradição.

Veja como foi este importante serão pelas imagens que os famosos publicaram nas redes sociais.

A rainha da decoração e da festa foi a atriz Sofia Vergara, da série 'Modern Family'.









A atriz Jennifer Anniston fez questão de preparar umas 'enchiladas' para o jantar de amigos. À sua mesa estava também o seu ex-marido, o ator Justin Theroux, mostrando que apesar da separação continuam a dar-se bem.

A imagem que Justin Theroux publicou no Instagram e onde se vê Jennifer Aniston.





David e Victoria Beckham celebraram com os quatro filhos, que já estão tão crescidos!











Oprah Winfrey, a mais famosa apresentadora de televisão dos EUA foi passar o Dia de Ação de Graças com as sobrinhas, em Milwaukee.

A atriz Kaley Cuoco, da famosa série 'Big Bang Theory' celebrou o 'Thanksgiving' na Tailândia, onde está em trabalho, com os colegas.





A cantora Jennifer Lopez e o namorado Alex reuniram os filhos de ambos à mesma mesa, os gémeos de 11 anos de J.Lo, Emme e Max da sua relação anteriror com Marc Anthony e Natasha, de 15 anos e Ella, de 11, do anterior casamento do ex-basquetebolista.





A atriz Reese Whiterspoon junto à mesa decorada em tons de azul para o jantar em família. Como ela refere a brincar na legenda "gratitude é quando alguém cozinha enquanto tu abres o vinho".





Também Mariah Carey quis passar a noite em família pelo que Nick Cannon, seu ex-companheiro se juntou a ela e aos dois filhos do ex-casal para o jantar de Ação de Graças.

Paula Santos Ferreira

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.