Bereldange e Saeul. É nestas duas localidades que vão ser instalados mais radares fixos de controlo de velocidade.

Estradas luxemburguesas vão ter mais dois radares fixos de controlo de velocidade

Bereldange e Saeul. É nestas duas localidades que vão ser instalados mais radares fixos de controlo de velocidade.

Os aparelhos devem ser instalados ainda este ano, segundo confirmação do ministro da Mobilidade, François Bausch, ao jornal Wort. O Luxemburgo conta 24 radares fixos de controlo de velocidade. O primeiro aparelho deste tipo entrou em funcionamento no país há quase sete anos, em 16 de março de 2016, em Gonderange. Foi nessa mesma estrada nacional, na N11, que mais tarde, em 15 de junho de 2020, o Grão-Ducado voltou a inovar ao instalar um novo radar que mede a velocidade média num determinado troço, neste caso entre Gonderange e Waldhof, num percurso de 3,8 km.



O primeiro radar com ligação direta a um semáforo entrou em funcionamento em 2021 na capital. Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort

Em fevereiro de 2021 ‘nascia’ o primeiro radar de semáforo, a funcionar na Place de l’Étoile, na Cidade do Luxemburgo. Desde então, há mais três aparelhos deste tipo na capital, nomeadamente no bairro de Hollerich.

Só no ano passado, cerca de 320 mil automobilistas foram ‘apanhados’ em infração pelos radares. Um número avançado pelo jornal Wort e confirmado pelas autoridades policiais.

Em concreto, cerca de 215 mil condutores foram multados por terem excedido em até 20 km/h a velocidade limite autorizada ou por não terem parado num semáforo vermelho. Nestes casos, a multa foi de 49 euros. Outros 15 mil automobilistas tiveram de pagar multas bem mais ‘pesadas’ por circularem a alta velocidade, superior a 20 km/h ao permitido por lei.

Para além destas multas que foram emitidas através do registo de infrações detetadas por radares fixos, houve ainda 90 mil infrações deste género comprovadas por radares móveis.

Covid-19. Governo erra na data de implementação de restrições destinadas a viajantes da China

É 5 de fevereiro e não 31 de dezembro de 2023. É até ao próximo dia 5 de fevereiro que os viajantes provenientes da China estarão submetidos a regras no Luxemburgo com o objetivo de evitar contágios de covid-19.

O erro na data sobre a aplipação das restrições é agora assumido, em comunicado, pelo Ministério da Saúde e o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A China debate-se atualmente com uma importante vaga de contágios de SARS-CoV-2 que satura o sistema de saúde no país asiático. Para evitar que a situação se alastre, o Luxemburgo desaconselha as viagens à China.

Para quem chega da China ao Grão-Ducado é obrigatório declarar a sua presença à Inspeção da Saúde e realizar um teste de despistagem à covid-19. O rastreio é gratuito.

As medidas entraram em vigor esta segunda-feira, dia 9 de janeiro, e irão então vigorar até 5 de fevereiro.

Gasóleo está mais caro no Luxemburgo

Nova mexida nos preços dos combustíveis. Desta vez diz respeito ao gasóleo. Um litro de gasóleo custa 1,614 euros, desde esta terça-feira. Trata-se de um aumento de 4,1 cêntimos por litro.

Emprego verde mais do que duplicou nos últimos anos

O emprego verde vai de vento em popa. Um estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec) mostra que entre 2016 e 2020, o emprego nas áreas ambientais mais do que duplicou.

Em 2020, mais de 22.400 pessoas trabalhavam, a tempo inteiro, na área da chamada economia verde. São mais 11.185 do que em 2016.

O crescimento deve-se, sobretudo, à construção de casas mais ecológicas, responsável por 68% do aumento. Já o emprego nos serviços tradicionais de gestão das águas usadas e resíduos contribui com 18%.

Falha em cabo de média tensão deixa parte do norte do país às escuras

Já se conhece a causa do apagão no norte do Luxemburgo. Várias comunas do norte ficaram sem luz no domingo. O fornecedor de eletricidade Creos vem agora explicar que o corte de eletricidade deveu-se a um defeito num cabo de média tensão.

A grande falha de energia mergulhou vários municípios no norte do Luxemburgo na escuridão em alguns casos durante mais de duas horas. O apagão apanhou de surpresa os habitantes de Wiltz, Noertrange, Oberwampach e Nocher e ainda de Heiderscheid até Esch-dorf, às 17h51 de domingo.

A Creos foi gerindo o problema, restabelecendo a eletricidade aos poucos, sendo que às 20:59 todos os clientes voltaram a ter energia em suas casas.

OGBL exige estatuto público para todos trabalhadores da Post

A central sindical OGBL exige ao Governo o reforço do estatuto público dos funcionários da Post. A empresa de correios, de telecomunicações e finanças é estatal e, por isso, a OGBL está contra as contratações de funcionários com estatuto privado.

O artigo 24 da lei-quadro da Post estabelece que além da convenção coletiva de trabalho para os funcionários públicos, há também uma convenção coletiva para o regime privado. A central sindical critica esta forma de contornar o estatuto público da empresa e denuncia que as injustiças entre os dois regimes têm aumentado.

Como solução, a OGBL exige o recrutamento de funcionários públicos na Post, a passagem dos quadros privados para o regime público, através de negociações que envolvam a direção da empresa, o Governo e todos os sindicatos representados na Post.

Carro híbrido ou elétrico? ACL ajuda na escolha

Numa altura em que se fala muito de transição energética, passar de um veículo a motor térmico para um motor elétrico ou híbrido levanta várias questões aos interessados. Para ajudar a tomar uma decisão na altura da escolha, sobretudo a alguns dias do arranque do Festival do Automóvel, o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) organiza uma conferência pública subordinada ao tema dos veículos elétricos.

Como escolher o seu veículo? Quais as ajudas financeiras previstas pelo Estado? Que tipo de baterias existem? E como equipar o seu domicílio com um aparelho de recarga? Estas são algumas das perguntas às quais o ACL vai tentar responder durante a conferência.

O evento tem lugar no edifício da comuna de Esch-sur-Alzette, no dia 25 de janeiro, a partir das 19 horas. A conferência decorre em francês e luxemburguês. Embora a entrada seja gratuita, a inscrição é obrigatória (www.acl.lu).

LCGB em campanha para um sistema da saúde mais justo e inovador

A LCGB lança uma grande campanha de sensibilização sobre os problemas que os cidadãos podem enfrentar regularmente na área da segurança social. Em causa estão, por exemplo, o acesso aos tratamentos, aos medicamentos, a digitalização e a comunicação entre os serviços de segurança social e os assegurados que a central sindical qualifica como “ineficaz”. Estes e outros temas são abordados numa brochura que a LCGB está a enviar por correio para todas as famílias residentes no Luxemburgo.

O sindicato defende que o interesse dos cidadãos no acesso à saúde tem de prevalecer. E a fim de garantir um bom sistema de saúde inovador, a LCGB sublinha que os políticos têm de assumir as suas responsabilidades, nomeadamente através de relações mais acentuadas com a Bélgica afim de colocar um fim aos problemas de acesso aos medicamentos. Outra das propostas seria de desenvolver estruturas extra-hospitalares para tratamentos ambulatórios afim de reduzir o tempo de espera nos hospitais devido à falta de profissionais de saúde.

A LCGB vai solicitar reuniões com todos os partidos políticos representados no Parlamento a fim de abordar os problemas existentes e encontrar soluções viáveis.

Inscrições para o Relais pour la Vie arrancam esta terça-feira

Estão abertas as inscrições para o Relais pour la Vie. Após dois anos em formato digital, a Estafeta pela Vida regressa em modo presencial. Mas não só. As equipas poderão escolher se querem correr no pavilhão d’Coque ou se preferem, como nos dois anos anteriores, aderir à versão digital.

Os interessados em participar na corrida solidária contra o cancro, que se realiza a 25 e 26 de março, devem compor uma equipa de 24 ou 48 pessoas para correrem ou caminharem em estafeta durante 24 horas. Serão aceites um máximo de 300 equipas. Para os que preferem participar no formato digital, não há limite de equipas.

As inscrições (www.relaispourlavie.lu) decorrem até ao próximo dia 17 de janeiro e custam 15 euros por pessoa. Os fundos angariados no Relais pour La Vie servem para apoiar os projetos de prevenção da Fundação Cancro.

Mais de 250 mil entraram na China no primeiro dia de reabertura das fronteiras

Mais de 250 mil pessoas entraram pelas fronteiras chinesas no domingo, dia em que a China levantou a quarentena obrigatória para viajantes do estrangeiro, pondo fim a três anos de isolamento autoimposto.

Após cerca de três anos com algumas das restrições mais severas do mundo, que prejudicaram a sua economia e acabaram por desencadear protestos a nível nacional, as autoridades chinesas decidiram, no final de dezembro, abolir a maior parte das medidas de controlo da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

Forças ucranianas resistem a “ataques violentos” em cidade do leste

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adiantou que as forças de Kiev estão a resistir a “novos ataques ainda mais violentos” em Soledar, cidade no leste da Ucrânia que Moscovo tenta conquistar há meses.

O chefe de Estado ucraniano questionou ainda qual o objetivo da Rússia naquela região onde “tudo está completamente destruído” e “quase não resta vida”.

O Presidente ucraniano já tinha alertado que a situação na frente de combate continua difícil, especialmente em Bakhmut e Soledar, mas que o Exército ucraniano está a mover unidades adicionais para reforçar a defesa naquelas localidades.

Futebol. Luxemburgo entre os primeiros adversários do novo selecionador de Portugal

A seleção luxemburguesa de futebol é um dos primeiros adversários do novo treinador da seleção de Portugal, Roberto Martínez.

Os primeiros desafios do técnico espanhol, de 49 anos, agora à frente da formação das ‘quinas’ estão marcados para 23 e 26 de março, em jogos contra Liechtenstein e Luxemburgo, respetivamente, que marcam o arranque da qualificação no Grupo J para o Euro2024.

Roberto Martínez foi apresentado esta segunda-feira como novo selecionador de Portugal, sucedendo a Fernando Santos.

Hugo Lloris anuncia fim da carreira ao serviço da seleção de França

O guarda-redes Hugo Lloris, ‘capitão’ da seleção francesa campeã do mundo em 2018 e futebolista mais vezes internacional pelos gauleses, anunciou ontem que renuncia à seleção, por quem alinhou por 145 vezes.

Em declarações ao diário desportivo L'Équipe, Lloris admite que "não é fácil anunciar isto", mas que, aos 36 anos, "chegou ao fim".

Textos: Redação Latina | LUSA || Foto: Anouk Antony