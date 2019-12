De volta aos palcos, o cantor português incluiu o Luxemburgo na rota da digressão "Estou aqui".

"Estou aqui". Tony Carreira regressa ao Luxemburgo já em Abril

Parado há mais de um ano, Tony Carreira anunciou o regresso aos concertos esta terça-feira noite e já tem data marcada para atuar no Luxemburgo.

A digressão "Estou aqui" vai subir ao palco do Casino 2000, em Mondorf. É já no dia 12 de abril, às 20h.

O palco já é conhecido do cantor romântico português. Antes da despedida, Tony Carreira celebrou os 30 anos de carreira com o público luxemburguês, em 2018, precisamente no mesmo espaço.

Sobre a tour pouco se sabe. Afastado por tempo "indeterminado", Tony explicou que a paixão pela música e as saudades do público foram determinantes para o regresso.

"ESTOU AQUI para juntos continuarmos a sonhar!", rematou o cantor que também tem concerto marcado no L'Olympia em Paris.