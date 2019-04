Mal-estar após a refeição tornou-se o quinto motivo das consultas hospitalares. Algumas alergias podem ser mortais.

Estes são os seis alimentos que causam mais alergias

Mal-estar após a refeição tornou-se o quinto motivo das consultas hospitalares. Algumas alergias podem ser mortais.

Sente-se mal quando come determinados alimentos? E provável que seja alérgico e ainda não tenha sido diagnosticado. A incidência de alergias alimentares aumentou nos últimos anos, sobretudo em crianças e jovens das sociedades ocidentais.

Mal-estar após a refeição tornou-se o quinto motivo das consultas hospitalares, segundo a imunoalergologista Marcela Santaolalla. "Esta prevalência varia segundo a área geográfica, hábitos alimentares ou idade. Estas afetam cerca de três a quatro por cento da população em geral. A verdade é que agora diagnosticam-se mais facilmente."

A vacinação, ambioterapia ou uma higiéne mais cuidada, em especial nos países industrializados, são alguns das razões para que o nosso sistema imunitário tenha uma resposta alérgica mais imediata para se defender de substâncias prejudiciais ao organismo, explica a especialista.

Por outro lado, os químicos e pesticidas usados constantemente na produção de alimentos, em particular nos vegetais e frutas, podem ser uma das causas das crescentes alergias. Seja qual for o motivo, esteja atento a estes seis exemplos.

Lentilhas

Shutterstock

As lentilha ocupam o quinto lugar nos alimentos que causam mais alergias. Os sintomas podem surgir através da ingestão, inalação e contacto.

Alho

Shutterstock

Se for alergico, o alho pode causar eczemas na pele, sobretudo para quem cozinha frequentemente com este alimento.

Nozes

<p><br></p> Shutterstock

Os frutos secos são a segunda causa mais frequente de alergias a alimentos de origem vegetal. As nozes estao no topo dessa lista. "Estas podem ser alergias graves e até fatais. A diferenca [em relação a outros casos de alergia] é que estas não desaparecem com o tempo", explica a imunoalergologista.

Ovo

AFP

As proteínas presentes na clara do ovo, como a ovo albumina, são as principais responsáveis pela alergia aos ovos.

Tomate

Shutterstock

A especialista explica que o tomate provoca este tipo de alergias "devido as profilinas, proteínas presentes em grande quantidade nos vegetais e que são muito sensíveis a temperatura quando cozinhadas".

Marisco

<p><br></p>

O marisco é a maior causa de alergia na idade adulta. Os sintomas manifestam-se através da digestão e contacto.

