Elizabeth, como a Rainha de Inglaterra, se for uma princesinha, e Artur, se for menino. Estes são os nomes que lideram as apostas dos súbditos no Reino Unido para o primeiro filho dos duques de Sussex, o príncipe Harry, de 34 anos, e Meghan Markle, de 37 anos, que deverá acontecer entre o fim do mês de abril e o início de maio.

Radio Latina 2 min.

Estes são os nomes preferidos para o bebé do Príncipe Harry e Meghan

Elizabeth, como a Rainha de Inglaterra, se for uma princesinha, e Artur, se for menino. Estes são os nomes que lideram as apostas dos súbditos no Reino Unido para o primeiro filho dos duques de Sussex, o príncipe Harry, de 34 anos, e Meghan Markle, de 37 anos, que deverá acontecer entre o fim do mês de abril e o início de maio.

Os britânicos adoram apostar em tudo. E os nomes dos bebés reais geram uma verdadeira correria às casas das apostas. O desafio é ainda mais aliciante porque a realeza britânica e europeia, nunca desvenda o sexo do futuro e adorado membro da família real até ele nascer. Aliás, segundo a tradição, nem os próprios pais podem saber. Entre os Windsor tem sido sempre assim. E ao que se sabe o casal Harry e Meghan não é exceção.



Mas, o príncipe Harry, o sexto na linha de sucessão ao trono, já deixou escapar junto dos amigos que gostava muito de ter uma menina.

Príncipe Harry e Meghan Markle criam conta conjunta... no Instagram "Sussex Royal" é o nome da conta do casal da família real britânica.

Nas casas de apostas, a princesinha ganha ao menino, e até há muitas apostas em gémeos.

Desde o anúncio da gravidez Diana foi o nome favorito, para a futura bebé real, em homenagem à malograda princesa do povo, mãe de Harry. Mas agora, a poucas semanas do nascimento, Elizabeth, passou a ser o nome mais apostado, no importante site de apostas Coral.

Agora, os súbditos apostadores decidiram que o primeiro filho do príncipe Harry, de quem eles tanto gostam, caso for uma menina deverá homenagear a rainha de Inglaterra, que será sua bisavó.

“De repente Elizabeth passou a ser o nome favorito para o primeiro bebé de Harry e Meghan. Acho que os nossos apostadores estão realmente convencidos que uma bebé Elizabeth vem a caminho”, declarou Harry Aitkenhead do site Coral à revista Hello Magazine.

Para o representante da casa de apostas Ladbrokes, onde o nome Elizabeth também destronou o de Diana, a explicação pode ter a ver com a possibilidade do bebé de Harry poder vir a nascer no dia de aniversário da Rainha, a 21 de Abril, data em que celebrará 93 anos de idade.

A seguir as escolhas recaem sobre Victoria, Alice, Alexandra, Sofia e Grace.

Caso seja um rapaz, a principal escolha recai em Artur, em diversas casas de apostas. Seguem-se James, Henry, Spencer, Edward, Hodgey. Convém lembrar que nos últimos anos, os apostadores até têm acertado nas escolhas dos nomes dos bebés reais.

Quando os duques de Cambridge tiveram o primeiro filho, o nome favorito nas casas de apostas era George. E de facto, William e Kate batizaram o primogénito com esse nome. Na segunda gravidez, Charlotte era o segundo nome mais votado caso o bebé fosse uma menina, a seguir a Alice. E a princesinha assim se chama. Agora é esperar para ver se os apostadores acertam outra vez.

Perseguida pelos media. Será Meghan a nova princesa Diana? Depois do alerta de George Clooney, ator e amigo próximo da duquesa de Sussex, os especialistas da realeza e jornalistas recusam que a imprensa esteja a perseguir a mulher do príncipe Harry. O tema traz à memória o "assédio" mediático à princesa Diana, mãe de Harry, desaparecida em 1997.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.