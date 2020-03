A cerimónia para escolher o representante português na Eurovisão acontece já este sábado, dia 7.

Estes são os finalistas do Festival da Canção 2020

A cerimónia para escolher o representante português na Eurovisão acontece já este sábado, dia 7.

O final do Festival da Canção RTP vai acontecer amanhã em Elvas, no Alentejo. Filomena Cautela e Vasco Palmeirim vão voltar a apresentar a cerimónia em que se sabe quem vai suceder a Conan Osíris, como o representante de Portugal. A final da Eurovisão acontece em Roterdão, na Holanda, em maio.

Bárbara Tinoco, Elisa, Filipe Sambado, Throes + The Shine, Jimmy P, Tomás Luzia, Kady e Elisa Rodrigues são os artistas que tiveram mais votos, ao longo das últimas duas galas que se realizaram nos dois fins de semana passados.



Segundo a RTP, em comunicado, "o peso do voto será repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a sete regiões diferenciadas, incluindo Portugal Continental e Ilhas", explica a RTP.

Veja o vídeo para conhecer os finalistas.