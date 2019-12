2019 está a chegar ao fim e o YouTube fez as contas aos vídeos de música mais vistos na plataforma nos últimos 10 anos. Os resultados são surpreendentes.

Estes foram os dez videoclipes mais vistos da década

A poucos dias de terminar mais um ano começam os balanços aos 12 meses que passaram.

Mas 2019 marca também o fim de uma década e olha-se um pouco mais para trás para resgatar o que a memória já não consegue acompanhar. Por isso, o Youtube fez as contas aos vídeos de música mais vistos na plataforma desde 2010 até ao final deste ano e os resultados são surpreendentes.

Em primeiro lugar surge o videoclipe de 'Despacito', do porto-riquenho Luis Fonsi com a estrela de reggaeton Daddy Yankee. Lançado há quase dois anos, o vídeo que ilustra a música alcançou mais de 6.5 mil milhões de visualizações.

Já em 2018, o vídeo tinha batido o recorde do Guinness do primeiro videoclipe do mundo a atingir as 5 mil milhões de visualizações no YouTube.

No balanço da década, feito pela plataforma, 'Despacito' leva um considerável vantagem sobre os dez restantes vídeos mais bem classificados e que são os seguintes:

2) 'Shape of You', de Ed Sheeran

Em segundo lugar dos mais vistos da década está 'Shape of You', de Ed Sheeran. Lançado em 2017, na plataforma alcançou, 4.5 mil milhões de visualizações.





3) 'See You Again', de Wiz Khalifa com Charlie Puth

Ao vídeo de Ed Sheeran segue-se, no terceiro lugar, o videoclipe de Wiz Khalifa com Charlie Puth para a canção 'See You Again', feita como tributo ao falecido ator Paul Walker, dos filmes 'Velocidade Furiosa'.

O vídeo, que foi o mais visto no ano 2017, acumulou 4.3 mil milhões de visualizações.

4) Uptown Funk', de Mark Ronson e Bruno Mars

Em quarto lugar, com 3.7 mil milhões de visualizações, está o vídeo de 'Uptown Funk', uma colaboração entre Mark Ronson e Bruno Mars.

Além de um sucesso no YouTube, onde, em 2015 permaneceu 14 semanas no topo, canção também fez o seu caminho de glória nas principais tabelas de música, tornando-se no tema que liderou mais tempo o top Billboard Hot 100 da década de 2010 até àquele momento.





5) 'Gangnam Style', de PSY

Muito antes do fenómeno coreano K-pop, foi o rapper e produtor PSY a pôr a Coreia do Sul no mapa da música mundial com o seu incontornável 'Gangnam Style'.

O vídeo da música, que foi lançada em 2012 no YouTube e que dois anos depois já quebrava os recordes da plataforma, estabelecendo uma nova fasquia, está em quinto lugar nos vídeos mais vistos da década, com 3.4 mil milhões de visitas.



6) 'Sorry', de Justin Bieber

Na sexta posição aparece Justin Bieber, com o vídeo de 'Sorry'. O hit de 2015 teve 3.2 mil milhões de visualizações.

7) 'Sugar', de Maroon 5

O sétimo lugar é ocupado pelos Maroon 5, com 'Sugar', lançada também em 2015 e apresentada ao vivo na edição desse ano no intervalo da final da Super Bowl americana. O que terá ajudado ao crescimento do número de visualizações do vídeo da canção, que, no acumulado dos últimos cinco anos, ultrapassa os 3 mil milhões.





8) 'Roar', de Katy Perry

É preciso chegar ao oitavo lugar da tabela dos vídeos mais vistos da década no YouTube para encontrarmos a primeira artista feminina. No caso, Katy Perry, com o videoclipe de 'Roar' (2016), que em três anos conseguiu somar 2.9 mil milhões de visualizações.

9) 'Counting Stars', de One Republic

A seguir, na nona posição, surgem os One Republic, com o vídeo de 'Counting Stars', que chegou às 2.8 mil milhões de visualizações na plataforma.



10) 'Thinking Out Loud', de Ed Sheeran

A tabela dos dez vídeos mais vistos da década no YouTube fecha com um repetente: Ed Sheeran.

Com o tema 'Thinking Out Loud', o cantor britânico consegue 2.8 mil milhões d visualizações e o décimo lugar do top.

Ana Tomás