O LuxExpo The Box acolhe o VinoKilo - Vintage Kilo, onde por 40 euros pode levar um quilo de peças em segunda-mão.

Este sábado é dia de mercado vintage

O LuxExpo The Box acolhe o VinoKilo - Vintage Kilo, onde por 40 euros pode levar um quilo de peças em segunda-mão.

Decorre este sábado, no Luxexpo The Box, o VinoKilo - Vintage Kilo, um mercado vintage, com uma oferta de produtos que prometem fazer as delícias dos amantes de um estilo mais retro e dos mais poupados e preocupados com a sustentabilidade ambiental.

Neste mercado, será possível encontrar peças de vestuário em segunda-mão, entre as quais alguns artigos de marca, malas de couro, acessórios. Haverá ainda oferta gastronómica e música.

Um quilo de roupa por 40 euros

Numa altura em que o lema reutilizar convive com os saldos pré-natalícios, das "black fridays" no comércio tradicional, a poupança parece ser um dos grandes atrativos do Vintage Kilo, já que os visitantes poderão levar para casa um quilo de peças pelo valor de 40 euros.

O mercado está aberto entre as 9h e as 18h e a entrada custa 3 euros - entrada pelo lado sul do pavilhão.

Mais informações neste link.