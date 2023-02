E não, não tem nada a ver com com o crédito fiscal de energia. É outra coisa.

Luxemburgo

Este mês há um ‘index’, mas em março vamos receber menos 35 euros

A anunciada parcela do ‘index’ de fevereiro está prestes a cair nas contas bancárias dos trabalhadores. Mas, em março, todos receberemos menos 35 euros.



Em causa está a contribuição anual para a Câmara dos Assalariados, que é exigida aos empregadores e que sai dos ordenados dos trabalhadores no mês de março. De acordo com documentos do Centro Comum da Segurança Social (CCSS), a contribuição subiu quatro euros no ano passado, passando de 31 para 35.

Este é o montante a pagar por todos os trabalhadores com um salário mensal bruto de 300 euros ou mais. Para os restantes, a contribuição é de 10 euros, ao passo que as pessoas em formação profissional pagam quatro, de acordo com um aviso da CCSS divulgado na semana passada e disponível no seu site.

Note-se que os trabalhadores que ao longo de todo o mês de março estejam, por exemplo, abrangidos por uma licença de maternidade ou parental (a tempo inteiro) ficam isentos desta contribuição.

Mais do que um empregador?

No seu site, a CCSS explica que, em caso de mais do que um empregador, a contribuição para a Câmara dos Assalariados deve ser paga por aquele onde são prestadas mais horas de trabalho. Se a duração do trabalho for a mesma, é tido em conta o fator antiguidade.

Câmara dos Assalariados é democraticamente eleita

A Câmara dos Assalariados é a maior câmara profissional do Luxemburgo. Defende os direitos de trabalhadores e reformados, sejam residentes ou não. Atualmente, representa mais de 580.000 pessoas. É composta por 60 membros divididos por nove categorias profissionais: siderurgia, outras indústrias, construção, serviços financeiros, outros serviços, administrações e empresas públicas, saúde e ação social, agentes ativos e reformados dos CFL e pensionistas.

Os seus membros são eleitos de cinco em cinco anos por todos os trabalhadores e reformados, residentes ou transfronteiriços, nas chamadas eleições sociais.

Artigo: Diana Alves | Foto: Marijan Murat/dpa