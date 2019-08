No próximo ano, as duas semifinais serão a 12 e 14 de maio e a grande final acontece no dia 16.

Este é a cidade escolhida para o Festival Eurovisão de 2020

Roterdão, na Holanda, foi a cidade escolhida para a 65 ª edição do festival da Eurovisão, em 2020.

É a primeira vez que a cidade é anfitriã do concurso e a quarta que o país recebe o festival.

A Holanda já venceu a Eurovisão cinco vezes, em 1957, 1959, 1969, 1975 e, este ano, com 'Arcade', de Duncan Laurence.

Roterdão e Maastricht foram as duas cidades holandesas finalistas para o próximo festival. Haia e Amesterdão já fora anfitriãs em edições anteriores. O espaço escolhido é a Ahoy Arena, no centro de convenções da cidade e construída nos anos 70.

"Roterdão mostrou grande entusiasmo e compromisso e tem as infraestruturas certas para receber as delegações de mais de 40 países no mês de maio do próximo ano", disse Jon Ola Sand, supervisor executivo da Eurovisão.