Estas são as empresas que empregam mais pessoas no Luxemburgo

São os resultados do inquérito anual do Instituto Nacional de Estatística (Statec). Os quatro maiores empregadores do país têm mais de quatro mil trabalhadores e são de áreas distintas.

De acordo com a lista divulgada pelo Statec, este ano o grupo dos Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) ocupa o primeiro lugar dos maiores empregadores do país, totalizando 4.710 trabalhadores.



Em segundo lugar surge o grupo Post Luxembourg, que emprega 4.540 trabalhadores, e em terceiro a cadeia de supermercados Cactus, onde trabalham 4.440 pessoas.

Há ainda uma quarta empresa com um efetivo total acima da barreira dos quatro mil. Trata-se do grupo Dussmann Luxembourg, empresa da área das limpezas, que contabiliza 4.420 empregados.

No top 10 dos maiores empregadores estão ainda a Amazon (3.960), BGL BNP Paribas (3.940), Goodyear Dunlop Tires Operations SA (3.490), ArcelorMittal (3.460), PricewaterhouseCoopers (3.040) e Luxair (2.850).

A lista do gabinete de estatísticas inclui apenas empresas situadas em território luxemburguês e com, pelo menos, 90 empregados a 1 de janeiro de 2022. Abrange atividades como indústria, construção, comércio e a maior parte dos serviços.

Construção. ITM promete fiscalizar cumprimento das férias coletivas

Sem a devida autorização, as empresas do setor da construção abrangidas pela convenção coletiva não podem trabalhar durante as férias coletivas. E a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) promete que vai estar atenta.

Em declarações prestadas à Rádio Latina, a estrutura afirmou que a Inspeção do Trabalho e das Minas, a Administração Aduaneira e a Polícia Grã-Ducal vão fiscalizar o cumprimento das regras.

Note-se que as derrogações do período fixo de férias no ramo da construção acontecem apenas em casos específicos: se se tratar de obras em escolas, em fábricas que param a produção no verão ou projetos considerados urgentes. Mesmo assim, para obterem autorização para trabalhar durante as três semanas de férias coletivas, as empresas têm de fazer o pedido, sendo também necessário ter o acordo da delegação de pessoal e do trabalhador.

De acordo com a ITM, a Comissão Especial da Construção recebeu este ano 168 pedidos de 87 empresas, sendo que 132 obtiveram luz verde. No total, 1.221 trabalhadores vão trabalhar, em algum momento, durante o período das férias fixas, que este ano decorrem de 29 de julho a 21 de agosto. Num e-mail enviado à Rádio Latina, o organismo explica que pode dar-se o caso de alguns terem de trabalhar durante as três semanas ou apenas alguns dias.

Polícia identifica suspeito de despejo ilegal de lixo

No início de junho, a polícia luxemburguesa lançou um apelo a testemunhas para averiguar a autoria de um depósito de quase meia tonelada de lixo doméstico ao largo de 25 metros numa zona rural perto da CR303, que liga Roodt/Ell a Colpach-Haut.

Esta terça-feira, as autoridades anunciaram ter encontrado o homem que terá abandonado vários objetos, móveis, eletrodomésticos, caixas de cartão, madeira e resíduos orgânicos no espaço público entre 30 de maio e 3 de junho.

Como foi revelado aquando do início da investigação, o suspeito terá apagado deliberadamente informações pessoais em vários objetos para impedir a sua identificação.

Contudo, a polícia acabou por identificá-lo esta segunda-feira em colaboração com o município de Ell e sob orientação do Ministério Público de Diekirch. O homem foi interrogado e foi apresentada queixa contra ele.

Calor. Alerta vermelho em Portugal, amarelo no Luxemburgo



E se se prepara para viajar para Portugal nos próximos dias, prepare-se também para o calor. As temperaturas vão continuar a subir. Hoje, oito distritos foram colocados sob aviso vermelho, o mais grave.

São eles: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre.

Por cá, tempo quente também. O instituto luxemburguês de meteorologia já emitiu um alerta amarelo para o sul do país. Esse aviso vai estar em vigor amanhã, entre a uma e as sete da tarde. Estão previstas temperaturas máximas entre os 30 e os 32 graus.

Três novos radares inteligentes em funcionamento ainda este ano

A autoestrada A7 deverá ser equipada com três novos radares inteligentes ainda este ano. A pedido do deputado Max Hahn (DP), o ministro da Mobilidade, François Bausch, confirmou hoje que os radares dos túneis Stafelter, Grouft e Grousselerbierg deverão ser instalados até ao fim de 2022.

Quanto aos custos, o ministro indica que a instalação daqueles aparelhos de alta tecnologia está avaliada em 1,7 milhões de euros.

Questionado pelo deputado sobre o número de acidentes ocorridos nos túneis da A7 – Stafelter, Grouft, Grousselerbierg e Mersch –, François Bausch adianta que, desde 2015, aquelas extensões da autoestrada foram palco de 115 sinistros. A maior fatia – 32 – aconteceu em 2019. Em relação a 2022, há já registo de seis ocorrências naqueles túneis.

Os radares inteligentes incluem câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção, que identificam a viatura através da matrícula e calculam a velocidade média a que o condutor circula, tanto ao entrar como ao sair do troço em questão.

Luxemburgo recebeu quase 4.200 refugiados da Ucrânia



O Luxemburgo já recebeu cerca de 4.200 refugiados ucranianos.

De acordo com o jornal Le Quotidien, que cita o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, até à data, os pedidos aprovados dizem respeito a cidadãos ucranianos e também acidadãos de países terceiros residentes na Ucrânia.

Desse total, mais de dois mil são mulheres e quase 1.500 são crianças. Há ainda cerca de 600 homens que ficaram isentos da mobilização geral para o combate.

O jornal escreve também que foi possível obter o estatuto apenas com uma autorização de residência temporária concedida a nacionais de países terceiros.

O pico de chegadas foi registado entre 7 e 20 de março, período em que quase 1.200 cidadãos ucranianos ou residentes na Ucrânia vieram para o Luxemburgo. Atualmente,são menos de 10 por semana.

Contrato de Acolhimento para imigrantes está mais simples

Assinar o Contrato de Acolhimento e Integração (CAI) ficou mais simples. O portal MyGuichet tem agora disponíveis dois novos serviços administrativos que facilitam a assinatura daquele programa voluntário de integração destinado as residentes não-luxemburgueses.

Um dos serviços permite marcar uma reunião individual com um funcionário do Ministério da Família, na qual o interessado é informado sobre o programa, podendo, nessa ocasião, assinar o CAI.

Para quem preferir assinar o contrato sem reunião prévia, o MyGuichet tem agora disponível um formulário para que os interessados possam fazer o pedido de adesão ao CAI.

Ambas as opções estão, para já, disponíveis apenas em francês e não estão sujeitas ao sistema de autenticação, isto é, não é necessário ter um certificado LuxTrust ou um bilhete de identidade eletrónico. As versões alemã e inglesa deverão estar prontas em breve, garante o ministério.

O Contrato de Acolhimento e Integração é um programa destinado aos residentes não-luxemburgueses a partir dos 16 anos de idade. É proposto pelo Ministério da Família e Integração e tem como objetivo facilitar a integração e participação civil dos signatários.

Na prática, os signatários têm direito a três vales de desconto para cursos linguísticos numa das três línguas administrativas do país, uma formação sobre a o Luxemburgo (“Vivre Ensemble”) e a uma jornada de orientação sobre os procedimentos administrativos e as possibilidades de participar ativamente na vida quotidiana do país.

Agricultura. Governo prevê ajudas suplementares de 35.000 euros por empresa

O regime especial de ajudas para cobrir as despesas de gasóleo dos agriculturas termina no final deste mês, mas os empresários do setor poderão vir a receber outros apoios.

O Governo está a preparar um novo projeto de lei para permitir a atribuição de ajudas suplementares de até 35.000 euros por empresa para compensar o aumento dos preços da energia, revelou o ministro da Agricultura, Claude Haagen, durante uma reunião com os deputados, realizada a pedido do CSV.

O ministro sublinhou que o conflito na Ucrânia veio agravar a situação já difícil no setor, confrontado há muito tempo com uma subida dos preços de produção, nomeadamente os preços da energia e o aumento dos preços da ração e fertilizantes.

Uma das medidas implementadas entretanto pelo Executivo diz respeito à redução temporária dos preços de venda do gasóleo exclusivamente para as atividades agrícolas, vitícolas e hortícolas. Mas a medida expira no próximo dia 31 de julho.

O prolongamento desta medida em particular não está nos planos do Governo, mas estão então previstos outros apoios, entre os quais a ajuda suplementar de até 35.000 euros por empresa para ajudar as firmas a suportar os preços cada vez mais elevados da energia, da ração e da produção.

Polícia do Luxemburgo vai poder perseguir suspeitos em território francês

A polícia luxemburguesa vai poder perseguir suspeitos em território francês. Até agora, havia um limite de 10 quilómetros para a área de atuação das forças policiais no território do país vizinho.

Mas essa regra foi abolida na segunda-feira na sequência de um acordo de cooperação policial assinado entre o Luxemburgo e a França. De acordo com o Ministério da Segurança Interna, o objetivo é combater a criminalidade transfronteiriça.

Segundo a lei que estava em vigor, a polícia luxemburguesa não estava autorizada a ir atrás de um suspeito se este se deslocasse para qualquer parte do território francês que ficasse fora do limite definido, e vice-versa, sem cometer uma infração.

Notas dos exames finais do secundário abaixo da média dos últimos anos

Já são conhecidas as notas dos exames finais do secundário e a taxa global de sucesso é inferior à dos últimos anos. O Ministério da Educação diz que os resultados “espelham as flutuações observadas nos últimos anos”.

Na chamada sessão de verão dos exames finais do ensino secundário, 75% dos alunos passou nas provas, uma percentagem que fica ligeiramente abaixo dos 76% do ano passado e dos 83% de 2020. O valor é também inferior à média dos últimos dez anos (entre 2012 e 2021) de 78%.

Num comunicado divulgado à imprensa, o ministro da Educação, Claude Meisch, destaca os “resultados honrosos, que se inscrevem na continuidade dos anos anteriores” e sublinha que “os candidatos aos exames finais viveram três anos escolares sob a influência da pandemia”. Meisch acrescenta ainda que, “com o diploma no bolso, os alunos estão agora bem preparados para prosseguir os estudos ou para a vida profissional. E isto graças ao trabalho de toda a comunidade escolar”.

No total, 3.483 alunos foram a exame, sendo que 75% (2.612) passaram. 16% vão a exame de recurso e 9% chumbaram.

Desagregando os dados do ministério, o ensino secundário clássico regista a taxa de sucesso mais elevada, com 83%, dois pontos percentuais abaixo do valor do ano passado. No ensino secundário geral, a taxa de sucesso foi de 68%, menos um ponto do que em 2021.

Os ministério nota também que a diferença entre raparigas e rapazes é mais pronunciada no ensino geral do que no clássico. No geral, a taxa de sucesso das raparigas é de 71%. Entre eles, cai para 64%.

Este ano, 116 alunos obtiveram a nota “excelente”.

Segunda temporada da série Capitani já está na Netflix

Depois da sua estreia televisiva, a 22 de fevereiro, na RTL Luxemburgo, e da sua difusão nos meios digitais desta emissora, a segunda temporada de Capitani aterrou na Netflix a 8 de julho e, de acordo com a Paperjam, no domingo já constava do top 10 das séries mais vistas em 24 países.

O novo capítulo da série luxemburguesa, cujo enredo se centra nas investigações lideradas pelo inspetor Luc Capitani (Luc Schiltz) e pela jovem agente Elsa Ley (Sophie Mousel), já parece estar a replicar o sucesso da primeira temporada, que chegou ao top 10 das séries mais vistas em 46 países.

Também no Luxemburgo a série chegou rapidamente ao segundo lugar entre as mais vistas da plataforma de streaming, mesmo depois de estar disponível nos canais digitais da RTL.

Segundo um estudo da Ilres encomendado pela RTL, 44% da população luxemburguesa com mais de 16 anos de idade viu a segunda temporada da série através da televisão ou da Internet.

Ao contrário da primeira temporada, que se foca na investigação do homicídio de uma rapariga de 15 anos numa vila fictícia no norte do Luxemburgo, a segunda passa-se sobretudo no bairro da Gare, na capital, onde Capitani se infiltra na vida noturna.

Pilotos da Ryanair anunciam novas greves em julho

O descontentamento está a crescer na companhia aérea low-cost Ryanair. Depois da paralisação em finais de junho na Bélgica, França, Espanha, Itália e Portugal, os sindicatos da tripulação anunciaram novas greves ainda este mês.

Os protestos vão ter lugar no fim de semana de 23 e 24 de julho pelos pilotos da companhia low-cost na Bélgica e em França. Na prática, isto significa que vários voos poderão ser cancelados ou atrasados, para quem parte ou voa para estes dois países. Os sindicatos destes trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e melhores salários.

"As razões são sempre as mesmas: incumprimento da legislação, mas também a atitude de desprezo e arrogância da direção da Ryanair, que se tornou ainda pior desde a greve de junho passado", explicou Didier Lebbe, secretário do sindicato CNE, ao jornal belga Dernière Heure. "Por exemplo, os salários para o mês de junho não foram indexados, embora isto devia ter acontecido", acrescentou.

Só na Bélgica, a companhia irlandesa foi obrigada a cancelar 127 voos durante o fim de semana dos protestos, em junho passado.

Além das greves, o período das férias de verão está a ser marcado pelo caos em vários aeroportos europeus devido à falta de pessoal no setor.

Zelensky: Rússia prepara-se para "fechar fornecimento de gás para a Europa"

O fornecimento de gás da Rússia à Alemanha foi interrompido durante dez dias, mas há quem tema que possa não retomar.

O Presidente da Ucrânia, Volodymy Zelensky, alertou esta terça-feira que a Rússia prepara-se para "fechar completamente o fornecimento de gás para a Europa", depois de o Canadá ter decidido entregar uma turbina do gasoduto Nord Stream 1 à Alemanha.

Para Zelensky, a decisão do Canadá, de abrir uma exceção ao regime de sanções contra a, "levanta muitos problemas, mas ainda pode ser revista".

A Ucrânia convocou esta terça-feira o embaixador do Canadá em Kiev, após o anúncio "inaceitável" da devolução à Alemanha das turbinas do gasoduto Nord Stream 1, por onde entra grande parte do gás natural russo.

Portugal com 68 mortes em meio aquático, recorde dos últimos cinco anos

Portugal registou este ano, até 30 de junho, 68 mortes em meio aquático, um recorde dos últimos cinco anos, informou hoje a Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores.

As vítimas são sobretudo homens e as fatalidades verificam-se em locais não vigiados.

Os dados constam de um relatório do Observatório do Afogamento, da federação, que dá conta de um aumento dos óbitos nas idades mais jovens, até aos 24 anos, e que a maioria das vítimas mortais estava a tomar banho. J´5,9% encontrava-se simplesmente a passear junto à água ou a pescar.

Em 2021, também entre janeiro e junho, tinham sido registadas 46 mortes.

Funeral de ex-primeiro-ministro japonês reúne milhares de pessoas em Tóquio

O funeral do ex-primeiro-ministro japonês reuniu milhares de pessoas em Tóquio. Milharesde pessoas reuniram-se no exterior do templo budista Zojoji, para prestar as suas homenagens e deixar oferendas de flores num altar com fotosde Shinzo Abe instalado numa área aberta ao público.

O fluxo de pessoas superou em muito o de segunda-feira, quando 2.500 pessoas se deslocaram ao velório do ex-líder japonês, incluindo figuras públicas e diplomatas de vários países.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, declarou hoje que mais de 1.700 mensagens de condolências foram recebidas de 259 países, territórios e organizações internacionais.

O Governo do Japão anunciou na segunda-feira que irá condecorar Abe a título póstumo, reconhecendo desta forma o contributo daquele que foi o primeiro-ministro nipónico que mais tempo se manteve no cargo.

Shinzo Abe morreu na sexta-feira depois de ter sido atingido a tiro enquanto discursava num comício eleitoral em Nara, uma cidade no oeste do Japão. O político, de 67 anos, foi atingido pelas costas quando fazia um discurso na rua antes das eleições parlamentares que decorreram no domingo.

França. Desmantelada rede que vendeu quase 7.000 falsos certificados covid

Desmantelada rede que vendeu quase 7.000 falsos certificados covid.

Nove pessoas foram detidas no final de junho e convocadas a comparecer perante um juiz de instrução, segundo informação divulgada pelo tribunal inter-regional especializado de Nancy.

As pessoas em causa, "um hacker e oito revendedores", foram detidas na região parisiense, nas proximidades de Lyon e de Drôme.

Entre 31 de agosto e 10 de setembro de 2021, invadiram as contas de 15 farmacêuticos estabelecidos na região do Grand Est, explorando "uma falha de segurança no site da ordem dos farmacêuticos".

Esta pirataria terá permitido aos nove indivíduos revender 6.927 certificados falsos por preços que variavam entre 100 e 400 euros, "gerando um lucro criminoso significativo".

Total de população da UE baixa para 446,8 milhões devido à pandemia

É uma redução que se deve à pandemia da covid-19. O número total da população da União Europeia voltou a baixar este ano, para 446,8 milhões de pessoas, anunciou hoje o serviço estatístico comunitário, o Eurostat.

Numa publicação a propósito do Dia Mundial da População, que se assinala hoje, o Eurostat divulga que, “após um primeiro declínio no crescimento da população em 2020 devido ao impacto da pandemia de covid-19, a população do bloco voltou a diminuir.

Verificou-se também, pelo segundo ano consecutiva, uma situação de mudança natural negativa, com mais mortes do que nascimentos, “muito provavelmente devido ao impacto da pandemia”.

De acordo com o Eurostat, a população da União aumentou, em média, em cerca de 700 mil pessoas por ano durante o período de 2005 a 2022, em comparação com um aumento médio de cerca de três milhões de pessoas por ano durante a década de 1960.

Sucessor de Boris Johnson será anunciado a 5 de setembro

O sucessor de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido será conhecido a 05 de setembro, quando for anunciado o vencedor da eleição para a liderança do Partido Conservador, anunciou o deputado Graham Brady.

Boris Johnson demitiu-se da liderança dos 'tories' na semana passada na sequência da saída de mais de 50 membros do governo, que responsabilizaram o primeiro-ministro por uma série de escândalos.

Segundo Brady, termina hoje o prazo de inscrição dos candidatos, que para entrar na corrida terão de garantir o apoio de 20 deputados.

Até agora já se candidataram à liderança 11 deputados, incluindo a ministra dos Negócios Estrangeiros, o ministro dos Transportes ou o ex-ministro das Finanças que agora têm de garantir os apoios necessários para formalizar a candidatura.

