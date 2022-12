Conclusões de uma análise feita pela ADEM.

Estas são as competências mais procuradas pelas empresas luxemburguesas

Não são só cursos, formações, línguas e experiência profissional. Na hora de recrutar, há outro critério muito importante para as empresas: as competências sociais.



De acordo com uma análise feita pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) às ofertas de emprego notificadas pelas empresas ao entre 2019 e 2021, a ‘capacidade de adaptação’ e o ‘espírito de equipa’ são as competências que apareciam mais vezes nos anúncios, como explica Inès Baer, responsável pelos estudos sobre o mercado de emprego da ADEM, num vídeo divulgado pela agência.

De acordo com os dados divulgados pela ADEM, a ‘capacidade de adaptação’ figurava em 52% das vagas de emprego notificadas entre 2019 e 2021. Já o ‘espírito de equipa’ aparecia em 43%, ao passo que tanto a ‘capacidade de comunicação’ e o ‘sentido de serviço ao cliente’ estavam indicadas em 32% dos anúncios que chegaram aos centros de emprego durante aqueles três anos.

A análise do centro de emprego revela também quais são as exigências em crescimento, isto é, aquelas que são cada vez mais procuradas pelas empresas. Entre elas estão, as competências digitais e de gestão, mas também as aptidões pessoais e sociais.

