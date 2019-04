Estas são as 10 passwords mais fáceis de copiar. Se uma delas for a sua, mude-a já!

O Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido divulgou a lista das dez passwords mais usadas no mundo.

O Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido analisou as passwords de contas do mundo inteiro que foram roubadas e descobriu que 23,2 milhões de pessoas usavam a mesma password para as suas contas. O que torna a vida muito fácil para os hackers, garantem. Este centro acaba de divulgar a lista das dez passwords mais usadas no planeta, alertando os utilizadores, para as alterar imediatamente, caso tenham eleito uma delas. “Sejam criativos”, apelam os responsáveis deste centro.

Hoje em dia, existem passwords para tudo, para as contas bancárias, finanças, contas de redes digitais, música, imagens e segredos. Já fazem parte das rotinas do dia-a-dia e existem como medida de segurança, mas mesmo assim, muita gente continua a escolher as fórmulas mais básicas para proteger as suas contas. Preguiça? Falta de imaginação? Medo de escolher password difícil e depois se esquecer?

Tudo isto é possível, por isso, 23,2 milhões de pessoas no mundo optaram por usar o “123456” como password para a sua conta. E esta acabou por ser invadida e roubada. Esta é a password mais usada no mundo, de acordo com um estudo do Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido. Em segundo lugar vem “123456789”, usada por 7,7 milhões de pessoas. Seguiam-se “qwerty” e “password”, eleitas por mais de três milhões de pessoas. O melhor mesmo é ver a lista das top 10, que publicamos de seguida, para perceber como as passwords mais usadas são tão simples e básicas.

“123456”

“123456789”

“qwerty”

“password”

“111111”

“12345678”

“abc123”

“1234567”

“password1”

10-“12345”

“Iloveyou” foi a password que se seguiu, de acordo com aquele centro do Reino Unido. Quanto a nomes, Ashley e Michael foram os mais usados, “Liverpool”, o clube de futebol eleito e a banda os “Blind182”, e “Superman”, o super-herói escolhido para figurar entre as password mais comuns.

Afinal, como encontrar uma password difícil de ser adivinhada e copiada? De acordo com os técnicos deste centro de cibersegurança, há que escolher “três termos aleatórios mas fáceis de decorar”. Que signifiquem qualquer coisa para o utilizador da conta. Esta é a melhor forma de reduzir o risco de entrarem na sua conta.

“A reutilização de uma password é um risco evitável. Ninguém devia proteger informações importantes com algo que pode facilmente ser adivinhado, como o primeiro nome, o clube de futebol ou a banda preferida. Sejam criativos e usem passwords que sejam fáceis de decorar por vocês, de modo a que outras pessoas não consigam adivinhar”, explicou Ian Levy, o diretor técnico do Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido, citado pela CNN.