Depressão pré-parto, as angústias da gravidez, o relacionamento com Diogo Amaral e a alegria de ser mãe. O projeto, em modo 'reality-show', já foi visto por quase um milhão de pessoas.

"Estar grávida é uma merda". Jessica Athayde mostra intimidade em série documental

No dia 19 de setembro, a Vogue Portugal, lançou, em exclusivo, 'Waiting for Oliver - Jessica Athayde on the Record', uma documentário, em oito episódios, sobre a gravidez da atriz de 33 anos. Oliver nasceu a oito de junho.

O lançamento deste projeto - o primeiro do género em Portugal - foi uma surpresa. Tanto a atriz como o namorado na altura, Diogo Amaral, mantiveram segredo durante todo o processo.

Em comunicado, a Vogue explicou que esta é uma série “para confirmar que a maternidade/paternidade é um trabalho heróico, que nem todas as gravidezes são iguais e que há mais por detrás de um dos nomes fortes da televisão e dos filtros das redes sociais”.



Jessica aceitou o desafio de expor a intimidade foi a própria que explicou as razões no Instagram.

"Este não é o texto que imaginei escrever no momento da divulgação deste projecto. Mesmo! Quando aceitei o desafio da Vogue de acompanhar a minha gravidez e primeiros tempos de vida do Oliver, fi-lo porque sabia que daí viria um conteúdo lindo e feito por uma equipa que sempre me respeitou. E foi isso que aconteceu. Estou muito feliz com estes 8 episódios que mostram de forma verdadeira e honesta aquilo que vivi nestes últimos tempos. Apesar de anunciar agora que eu e o Diogo já não estamos juntos, queria deixar claro que decidimos avançar na mesma com a publicação deste projecto porque o adorámos de verdade. É um projecto sobre Amor, tal como era o objectivo, várias formas de Amor e de Amar."

Ao longo dos episódios, vários amigos da atriz incluindo Herman José, Raquel Strada, Inês Castelbranco, Joana Ribeiro, entre outros, dão a opinião sobre o projeto e deixam mensagem de carinho para o futuro bebé.

Na primeira pessoa, Jessica conta que lhe foi diagnosticada uma depressão pré-parto, que optou por tomar antidepressivos e não amamentar e que perdeu totalmente a libido - "fiz a vida do Diogo num inferno, é preciso ter co***** para ainda estar comigo".

Uma das decisões polémicas da atriz foi decidir comer a placenta. "Decidi comer a placenta em smothies a seguir, feitos por uma pessoa entendida. E essa pessoa também vai fazer cápsulas. Tenho lido muito sobre isso”, revela.

As primeiras imagens do rosto do bebé, as consultas no médico, as rotinas e as mudanças é mostrado sem filtro nos últimos dois episódios de 'Waiting for Oliver'. O documentário termina com uma declaração em que a estrela das novelas da TVI desabafa sobre o fim da relação com Diogo Amaral.

"Somos amigos, respeitamo-nos e queremos os dois a mesma coisa, e eu acho que isso é o mais importante. Mas nem sempre as coisas correm como nós queremos, nem sempre conseguimos viver aquilo que tínhamos idealizado. E foi o que aconteceu. E por isso, a esta altura com o Oliver quase com três meses, já não estamos juntos. Mas sem dúvida que não me arrependo minimamente de nada que tenha vivido com ele, dos bons e dos menos bons momentos. Porque, apesar de tudo, deu-me a melhor coisa da minha vida, que é o nosso filho". O casal tinha assumido o namoro em maio de 2018.

Após o sucesso da experiência, a atriz já partilha nas suas redes sociais fotografias onde mostra a cara do pequeno Oli.