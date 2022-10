O Estado luxemburguês já desembolsou cerca de 3,5 mil milhões de euros em ajudas no âmbito da resposta à pandemia da covid-19.

Estado já gastou 3,5 mil milhões de euros no combate aos efeitos colaterais da crise pandémia

O Conselho Económico e Social diz que este é o montante consagrado à crise pandémica em 2020, 2021 e 2022. Valor que não inclui as despesas correntes dos serviços mais solicitados.



No seu parecer sobre a gestão da crise pandémica, o organismo considera que o Grão-Ducado “conseguiu evitar o pior” e, no que toca às empresas, é da opinião que a resposta do Governo foi eficaz. Posição partilhada também por organizações como a Comissão Europeia ou o Fundo Monetário Internacional.

O Conselho Económico e Social alerta, contudo, para a necessidade de haver uma “margem financeira para situações de crise”, incluindo uma “certa capacidade de endividamento”. E justamente, o Governo enfrenta outra crise: a da inflação e da energia numa Europa em guerra, para além da climática. O auxílio às empresas e famílias vai custar 2.500 milhões de euros ao Estado. O IVA vai baixar um ponto percentual, a fatura da eletricidade não vai aumentar, a subida do preço do gás vai ser limitada a 15% e quem comprar gasóleo de aquecimento vai usufruir de 15 cêntimos de desconto por litro.

Além disso, vai haver pelo menos duas indexações de salários e pensões nos primeiros meses do ano que vem. Já o salário mínimo e o Rendimento de Inclusão Social vão aumentar mais de 3% em janeiro.

MP requer 30 anos de prisão para antigo polícia

Trinta anos de prisão. É a pena pedida pelo Ministério Público para o polícia luxemburguês que matou um condutor em Bonnevoie.

O caso remonta a 11 de abril de 2018 e está atualmente a ser julgado na capital.

O Ministério Público não tem dúvidas: o polícia disparou sem necessidade contra o automobilista de 51 anos. Pede por isso que o tribunal o condene por homicídio involuntário.

O acusado tem agora com 26 anos de idade. Abandonou a carreira de polícia e garante que agiu em legítima defesa depois de o automobilista ter recusado parar numa operação de controlo.

Vacinação ‘covid’. Centro de Belval reabre

O centro de vacinação contra a covid-19 reabriu esta manhã em Belval. Estava encerrado desde meados de abril.

As pessoas com mais de 12 anos de idade podem tomar a segunda dose de reforço. Podem se assim o entenderem, até porque o Ministério da Saúde não recomenda a vacina às pessoas saudáveis que tenham contraído o vírus após a toma da primeira dose de reforço.

A toma desta segunda dose de reforço é portanto uma decisão pessoal. Por isso mesmo, os residentes com idades entre os 12 e os 59 anos não vão receber convite por correio ao contrário dos maiores de 60, das pessoas de risco, das grávidas e dos profissionais de saúde.

Covid-19. Fármacos antivirais estão a ser pouco usados no Luxemburgo

Os medicamentos antivirais que podem ser usados no tratamento da covid-19 estão a ser pouco utilizados pelos médicos. E uma aposta neste tipo de tratamento é uma das medidas propostas pelo Ministério da Saúde até à primavera de 2023, no âmbito da nova lei covid.

De acordo com o projeto de lei, o principal fármaco antiviral destinado aos cuidados de saúde primários é o Paxlovid, disponível em farmácia desde o dia 1 de setembro.

O Paxvolid está sujeito a receita médica. Segundo Paulette Lenert, os médicos deverão receber uma formação específica nos próximos dias sobre a administração deste antiviral.

Nova ‘lei covid’ deverá vigorar até ao final de março

Como o Governo fez saber na semana passada, a ‘lei covid’ vai voltar a ser alterada. O objetivo é manter uma ‘lei covid’, com normas mínimas, até à primavera. As novas regras deverão entrar em vigor a 1 de novembro, um dia depois de a lei atual expirar, ficando válidas até ao final do mês de março de 2023, de acordo com uma nota divulgada no site da Câmara dos Deputados. A grande novidade é a redução do período de isolamento das pessoas infetadas, que passará dos atuais sete para quatro dias.

Segundo o projeto de lei, os certificados de contra-indicação para a vacina contra a covid-19 deixarão de existir, assim como a atestação da Direção da Saúde sobre a validade dos certificados de pessoas oriundas de países terceiros. Também o chamado “isolamento forçado”, que nunca chegou a ser aplicado, será eliminado da lei, assim como o sistema de rastreio de contactos (contact-tracing) de uma pessoa infetada.

Uma das medidas atualmente em vigor e que vai ser mantida na lei diz respeito ao uso da máscara de proteção, que vai continuar a ser obrigatória nos lares de idosos e nos hospitais.

Bullying. Agressores também têm de ser acompanhados, alerta associação

Perante um caso de bullying escolar, há que prestar apoio à vítima agredida, mas também ao agressor. O alerta é de Catherine Verdier, psicóloga e presidente da Amazing Kids, uma associação de luta contra o bullying.

Ouvida pela Rádio Latina, a responsável salientou a importância de não se abandonar o agressor. Caso contrário, os comportamentos repetem-se e vão perpetuar-se pela vida fora, na idade adulta e até no trabalho. Leia todas as declarações aqui.

TotalEnergies promete um salário suplementar este ano

A TotalEnergies vai pagar um bónus equivalente a um mês de salário "a todos os seus trabalhadores à escala mundial”. O anúncio da gigante do petróleo e gás é feito numa altura em que a França atravessa uma greve generalizada nas suas refinarias.

Os trabalhadores em greve exigem um aumento salarial de 10% para este ano, para compensar a inflação e beneficiar dos lucros excecionais do grupo.

No primeiro semestre deste, a TotalEnergies registou um lucro superior a 10 mil milhões de euros, graças ao aumento dos preços da energia.

Situação da fome no mundo em 2022 é sombria

“Sombria" é como o Índice Global da Fome classifica a situação da fome no mundo. Uma situação agravada pelas últimas crises e pelas atualmente em curso: impacto da pandemia de covid-19, guerra na Ucrânia e alterações climáticas.

A sobreposição destas crises que o mundo enfrenta está a revelar as falhas dos sistemas alimentares, dos globais aos locais, e a realçar a vulnerabilidade das populações de todo o mundo em relação à fome".

O sul da Ásia e a África subsaariana são as regiões com os níveis de fome mais graves.

Inverno é motivo de preocupação

À medida que os combates prosseguem na Ucrânia, os europeus preparam-se para um adversário tão incerto quanto incontrolável: o inverno, cuja chegada ameaça causar racionamento de energia e cortes de eletricidade.

Nos últimos anos, a Europa Ocidental viveu uma estação fria particularmente severa em 2010 e 2011 e um frio siberiano em 2018.

Com cerca de 90% dos tanques cheios, a UE considera-se bem equipada para garantir a segurança energética dos cidadãos. Mas tal como no Luxemburgo é pedido que as famílias e as empresas poupem no consumo de energia. Segundo o ministro da Energia, Claude Turmes, as reservas de emergência de produtos petrolíferos dão para 45 dias no Grão-Ducado.

Zelensky agradece compromisso dos aliados no apoio à defesa aérea

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realçou que a reunião desta quarta-feira do grupo de contacto de apoio à Ucrânia, que discutiu o fornecimento de sistemas de defesa aérea à Ucrânia, foi "bastante produtiva".

Os Estados Unidos e 50 países do grupo de contacto de apoio à Ucrânia pronunciaram-se esta quarta-feira pelo aumento da produção das suas indústrias da defesa para Kiev continuar a combater a invasão russa e garantir a respetiva segurança.

Assembleia-Geral da ONU condena anexações russas

A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou, com uma esmagadora maioria de 143 votos, uma resolução que condena a anexação de territórios ucranianos pela Rússia, reforçando o isolamento de Moscovo na panorama internacional.

Além de exigir que a Rússia reverta a anexação de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, a resolução declara que as ações de Moscovo violam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e são inconsistentes com os princípios da Carta da ONU.

A resolução condena claramente os “chamados referendos ilegais” da Rússia e a “tentativa de anexação ilegal” e diz que são inválidos sob o direito internacional.

