O cabeleireiro morreu no passado sábado.

Esta foi a causa da morte de Eduardo Beauté

O Correio da Manhã avançou com a notícia esta terça-feira. São afastadas as hipóteses do envolvimento de terceiros na morte de Eduardo Beauté, que foi encontrado morto em casa no fim de semana.

Segundo a autópsia, Beauté terá morrido de causa natural porque sofreu de uma embolia cerebral. Esta razão explica a “coloração negra do pescoço para cima” que apresentava quando o encontraram.

Uma das hipóteses mais discutidas tinha sido o suicídio, já que o próprio Beauté falou abertamente sobre a depressão que sofreu quando se separou do modelo Luís Borges.