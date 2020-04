A artista, de origem togolesa, apresenta novos temas na Radio Latina.

Esseni...a artista que canta o amor e a esperança

Cantora, compositora e modelo fotográfico, Esseni é uma artista multifacetada que canta com o coração e que veicula a esperança através da sua música.

O seu percurso musical começou no Togo, seu país Natal, tinha Esseni apenas 16 anos. Mais do quue uma experiência a entrada em estúdio, foi uma revelação para a artista que decidiu fazer da música a sua forma priveligiada de expressão e partilha.

A sua determinação, perseverança e sensibilidade levou-a a fundar a associação humanitária, sem fins lucrativos, "Sourire Jaune", que tem por missão ajudar e apoiar jovens em situação de precaridade.



Esseni apresenta um universo musical colorido e ritmado pelos sons da sua África natal, onde o sonho se mistura com a realidade.



Femme Libéré é o recente tema da artista em que exprime e reivindica a liberdade feminina.

Esseni vencedora do prémio "Melhor Artista da Diáspora Togolesa", com mais de 500.000 visualizações no youtube, é uma verdadeira referência na música togolesa.

Siga a atualidade da artista na página facebook Esseni Officiel no twiter twitter.com/esseniofficiel e no seu canal youtube.

Acompanhe a entrevista que a artista concedeu à Radio Latina, a partir das 15h30, através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 em latina.lu e nosso canal youtube.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves



