Restam ingressos à venda por 200 euros.

Radio Latina

Euro2024

Esgotaram bilhetes a 100 e 600 euros para o Luxemburgo-Portugal

Os bilhetes mais baratos, de 100 euros, para assistir ao jogo Luxemburgo-Portugal (da categoria 2, ou seja atrás das balizas) já esgotaram. O mesmo acontece com o pacote “Roude Léiw Club” (tribuna principal) que inclui comes e bebes, por um preço de 600 euros. Foi o que a Rádio Latina apurou esta segunda-feira junto da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF).



Em declarações à Rádio Latina, Erny Decker, da FLF, explica que foram colocados à venda 6.000 bilhetes, sendo que restam agora 2.000 lugares disponíveis. Recorde-se que quem quiser assistir ao duelo Luxemburgo-Portugal, de 26 de março de 2023, tem de comprar o seu bilhete num pacote de cinco ingressos. Isto é, para assistir aos cinco jogos de apuramento que a seleção luxemburguesa de futebol vai disputar no Estádio do Luxemburgo, em Kockelscheuer.

Atualmente, só há bilhetes para assistir aos cinco jogos desde as bancadas laterais. Neste caso, o preço é de 200 euros.

A Rádio Latina questionou os motivos desta venda em pacotes. Erny Decker defende que a comercialização de ingressos em pacotes visa “dar a oportunidade a todos de ver os jogos da seleção do Luxemburgo, incluindo o jogo com Portugal”. Quer isto dizer que a FLF não esconde que se trata de uma manobra comercial e de aproveitamento do jogo com Portugal para encher as bancadas nas quatro partidas restantes dos ‘leões vermelhos’, já que à partida os bilhetes para o embate com a seleção lusa iriam esgotar. Diz este responsável da entidade máxima do futebol nacional que “FLF está consciente que caso vendesse bilhetes individuais para o Luxemburgo - Portugal, os ingressos estariam esgotados em poucas horas”.

A Rádio Latina apurou ainda junto da FLF que só serão colocados à venda bilhetes individuais para assistir ao Luxemburgo-Portugal, se os pacotes não forem vendidos até bem perto da data do jogo (um ou dois dias antes do jogo).

Note-se ainda que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tem à sua disposição à volta de 500 ingressos para esta partida, o que representa 5% do total dos lugares disponíveis (9.514 lugares no total) no Estádio do Luxemburgo. A percentagem é estipulada pela UEFA.

Os pacotes incluem então ingressos para os jogos dos 'leões vermelhos', em casa, frente a Portugal (26 de março 2023 às 20:45), Lichtenstein (17 de junho às 15:00), Islândia (8 de setembro às 20:45), Eslováquia (16 de outubro às 20:45) e Bósnia Herzegovina (16 de novembro às 20:45). Quem quiser ainda comprar um bilhete pode fazê-lo no site www.flf.lu.

Texto: Susy Martins