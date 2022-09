Ao contrário do ensino público convencional, frequentar uma escola internacional pública no Luxemburgo não garante acesso à cidadania luxemburguesa.

Radio Latina 6 min.

Atualidade em síntese 15 SET 2022

Escolas internacionais públicas não garantem acesso à nacionalidade

Ao contrário do ensino público convencional, frequentar uma escola internacional pública no Luxemburgo não garante acesso à cidadania luxemburguesa.

Mesmo com oito anos de luxemburguês como disciplina obrigatória, os alunos destas escolas que, no futuro, se candidatem à nacionalidade terão de fazer o exame linguístico. É o caso, por exemplo, dos não-luxemburgueses nascidos no estrangeiro, de pais estrangeiros.



Na resposta a uma questão da deputada Francine Closener, do LSAP, o ministro da Educação, Claude Meisch, é claro: o nível de luxemburguês que os alunos atingem após os oito anos em que a disciplina é obrigatória naquelas escolas “não dispensa do teste linguístico”.

Note-se que, ao abrigo da atual lei, ficam isentos do exame linguístico, por exemplo, os residentes que tenham frequentado pelo menos sete anos do ensino numa escola pública nacional ou numa escola privada que siga o programa curricular público. Mas, segundo as declarações de Meisch, esta cláusula da lei não abrangerá então as escolas internacionais públicas.

A Rádio Latina já pediu mais esclarecimentos sobre este assunto aos ministérios da Educação e da Justiça.

Maison relais gratuitas. A abertura do novo ano letivo traz consigo várias novidades de peso para as famílias.

As estruturas de acolhimento extracurricular - como as chamadas “maisons relais”, os centros de dia e as assistentes parentais - são doravante gratuitas para as crianças do ensino fundamental em idade obrigatória de escolaridade.

Convém sublinhar, então, que as crianças mais pequenas que frequentam, por exemplo, a creche, não são abrangidas por esta medida, nem as crianças que frequentam o chamado ensino precoce, que não é obrigatório no Luxemburgo.

A guarda das crianças é oferecida quando há aulas. Sempre de segunda a sexta-feira, entre 7 [horas] da manhã e as 7 da noite. Fora desse horário e durante as férias escolares aplica-se a escala dos cheques-serviço.

Cantinas escolares gratuitas. Outra novidade que entra em vigor hoje é a gratuitidade das cantinas.

Também aqui, a gratuitidade das refeições limita-se aos dias em que há escola. Durante as férias, o almoço gratuito é limitado às famílias com rendimentos inferiores a duas vezes o salário mínimo. Para as outras, aplicam-se as escalas dos cheques-serviço.

Regresso às aulas. Hoje é um grande dia para os mais de 60 mil alunos do ensino fundamental.

A Rádio Latina foi até aos arredores de Ettelbruck conhecer duas alunas para a abertura do novo ano letivo.

Inês tem 6 anos e vai frequentar o primeiro ano do que chama de “escola grande”. Mathilde, a sua irmã mais velha, está na quinta classe. A preparação para a abertura do novo ano letivo, a ansiedade face ao regresso às aulas e ao reencontro com as amigas para ouvir aqui.

Projeções ‘index’. A indexação poderá ser ativada 5 vezes nos próximos 10 meses. Isto é, de dois em dois meses, salários e pensões poderão aumentar 2,5% devido ao custo de vida. Mais concretamente, "4 novas parcelas nos próximos 10 meses, para além da que foi adiada".

Este é o cenário mais pessimista projetado pelo Instituto Nacional de Estatística. Todos os cálculos do STATEC confirmam a tendência inflacionista, impulsionada pelos preços recorde da energia.

Os números do STATEC estão no centro das atenções de Governo, sindicatos e patrões que começaram a preparar a reunião tripartida de domingo. A central sindical OGBL marca desde já a sua posição: diz que não vai tolerar mais nenhum adiamento do ‘index’.

O Governo, que hoje se reúne em Conselho de Ministros, garante que não vai deixar “ninguém para traz” e promete ajudar cidadãos e empresas.

Falta mão-de-obra em toda a Europa. Luxemburgo, Portugal, França e Espanha são alguns dos países afetados. O Grão-Ducado regista mesmo um recorde histórico de vagas de emprego.

Há mais de 13 mil vagas de emprego por preencher, segundo os dados da ADEM. Num ano, o número de postos de trabalho disponíveis aumentou mais de 34%.

As empresas europeias enfrentam uma crescente falta de trabalhadores, numa altura em que na Europa o nível de emprego bate recordes de mais de uma década e 3% de todos os empregos criados ficam vagos.

Claude Haagen discute segurança alimentar. O ministro da Agricultura, Claude Haagen, participa hoje no segundo dia da reunião informal "Agricultura e Pesca", que decorre até esta sexta-feira em Praga, na República Checa.

Os ministros da agricultura da União Europeia estão a debater a segurança alimentar e o papel do setor agroalimentar do bloco comunitário, no contexto da produção alimentar global sustentável.



LCGB alerta para agressões a condutores de autocarro. As agressões a condutores de autocarro continuam a preocupar a central sindical LCGB, até porque têm sido cada vez mais frequentes. Desde o início do ano, houve uma dezena de casos. O número é na realidade bem mais elevado, segundo o sindicato, já que muitas das agressões não são denunciadas às autoridades.

Num comunicado, a LCGB frisa que o “medo começa a instalar-se no setor” e que alguns condutores demonstram-se “reticentes em fazer alguns trajetos considerados mais sensíveis”.

Razão pela qual, a LCGB interveio junto da Administração dos Transportes Públicos na tentativa de solucionar urgentemente este fenómeno de violência repetitivo.

A maioria das agressões ocorre nas linhas transfronteiriças em direção a Longwy e Mont Saint-Martin, em França, a horas tardias. Como solução, a administração dos transportes propõe que os trajetos sejam simplesmente suprimidos a partir das 19h30. A LCGB considera que esta medida não resolve, por si só, o problema, mas concede que algumas agressões possam ser evitadas dessa forma.

Em estudo está também a instalação de cabines anti-agressão para os condutores de autocarro. Já no caso de compra de novos autocarros, pondera-se a instalação de câmaras de vigilância, segundo conclusão de uma reunião recente entre uma delegação da LCGB e responsáveis do Ministério da Mobilidade.

Ora, agora, a central sindical espera que estas soluções sejam adaptadas o mais rapidamente possível, para que não haja mais agressões a condutores de autocarro. Caso a implementação de tais dispositivos se prolongue, a LCGB reivindica soluções alternativas.

Combustíveis. A contribuir para a inflação elevada continam a estar os preços dos combustíveis.

A gasolina está hoje mais cara.

A de 95 octanas custa mais 5,4 cêntimos por litro, para 1, 64 euros.

A subida do preço da gasolina sem chumbo 98 é de 3 cêntimos, para 1,86 euros por litro.

Futebol. O Benfica segue e soma. Registou a décima segunda vitória consecutiva da temporada na visita à Juventus.

2-1 foi o resultado do jogo da segunda jornada disputada pelo Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões.

Com este triunfo, o Benfica partilha a liderança com o Paris Saint-Germain, ambos com seis pontos.

Skoda Tour. Sai hoje para a estrada a terceira etapa. A mais longa desta volta ao Luxemburgo em bicicleta, com 188 km e 400 metros. Liga Rosport a Diekirch. A etapa arranca às 11 da manhã.

O italiano Matteo Trentin, da Team Emirates, venceu ontem a segunda etapa, que ligou Junglinster a Schifflange.

O único português em prova, Rui Oliveira, da mesma equipa do vencedor de quarta-feira, acabou em décimo lugar. Subiu à 25ª posição da geral.

Mas é o francês Valentin Madouas que continua a vestir de amarelo. Tem 18 segundos de vantagem sobre o ciclista luso.

Textos: Redação Latina | LUSA | Foto: Lex Kleren



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.