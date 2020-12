As creches, assistentes parentais e ‘maisons relais’ do Luxemburgo vão encerrar portas a partir de 28 de dezembro, sendo que as escolas fundamentais e os liceus vão iniciar o ensino à distância a partir de 4 de janeiro. Tudo deverá voltar à nova normalidade a partir de 11 de janeiro de 2021.

Escolas fecham uma semana. Creches e ‘maisons relais’, duas

As creches, assistentes parentais e ‘maisons relais’ do Luxemburgo vão encerrar portas a partir de 28 de dezembro, sendo que as escolas fundamentais e os liceus vão iniciar o ensino à distância a partir de 4 de janeiro. Tudo deverá voltar à nova normalidade a partir de 11 de janeiro de 2021.

Como foi o caso no primeiro confinamento em meados de março, os pais poderão pedir a licença por razões familiares, sendo que o formulário está disponível no site Guichet.lu.

Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, “nas últimas semanas tem-se feito muitos esforços para limitar a propagação do novo coronavírus, sendo que o objetivo é que esta crise sanitária, não se torne numa crise no ensino”.

O ministro disse esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que tentou “manter o ensino presencial, mas tendo em conta que o número de novos casos tem estado elevado, chegou-se ao limite, nomeadamente no rastreamento de casos nas escolas”.

Os professores do ensino fundamental vão distribuir trabalho aos alunos para fazerem em casa na semana entre o dia 4 e 8 de janeiro. Vão também ser organizadas algumas videoconferências. No entanto não serão feitas aulas regulares, mas mais repetição da matéria.

Nos liceus, as aulas vão ser feitas via streaming. O testes dessa primeira semana de janeiro vão ser adiados, sendo que o primeiro semestre do ano letivo também vai ser prolongado de uma semana.Depois do dia 10 de janeiro de 2021, o ministro quer um regresso às aulas presenciais mais seguro.

Daí ter decidido lançar convites para realizar testes PCR à covid-19. Os convites vão ser enviados nos próximos dias à comunidade escolar.“Arejar” as salas de aula continua a ser importante, sublinha Claude Meisch. “Mesmo se está frio, é muito importante abrir as janelas para limitar propagação do vírus. Em janeiro, vão começar a ser distirbuídos medidores de CO2 nas escolas”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.