Esch cancela Carnaval devido ao Covid-19

Também não haverá noite brasileira.

Sobe para quatro o número de eventos públicos cancelados no Luxemburgo por causa do surto do novo coronavírus.

A comuna de Esch-sur-Alzette anunciou esta segunda-feira a anulação do corso carnavalesco e de todas as festividades de carnaval, como a noite brasileira “One Night in Rio”, na metrópole do ferro.

Antes disso, também a corrida da operadora de telecomunicações POST (Postlaf) já tinha sido adiada para 2021. O mesmo aconteceu com o “Relais pour la Vie”.

Já a feira da primavera, Springbreak, foi adiada por alguns meses. Em vez de março (12 a 15 de março) será realizada em julho (2 a 5 de julho) deste ano.

No Luxemburgo, há neste momento cinco casos de infeção por coronavírus confirmados. Há também 35 pessoas em quarentena.

