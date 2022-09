Xavier Bettel diz que a energia “não se pode tornar num luxo".

Atualidade em síntese 02 SET 2022

Escalada preços energia. Governo mantém suspense sobre novos apoios às famílias

Xavier Bettel diz que a energia “não se pode tornar num luxo".

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, disse esta sexta-feira em conferência de imprensa que, para já, não tem números a apresentar sobre os apoios previstos para fazer face ao aumento dos preços de energia e que até lá é preciso ainda começar o diálogo com os parceiros sociais. Mas deixou a promessa de baixar os preços, lembrando ao mesmo tempo que o abastecimento energético no Luxemburgo "não poderá ser posto em causa".

Xavier Bettel garantiu ainda que não vai permitir que o acesso à energia se torne um luxo e que o aquecimento no inverno não venha a depender do salário das famílias. Na conferência de imprensa conjunta com o ministro da Energia, Claude Turmes, o chefe do Governo anunciou ainda o início de uma nova reunião tripartida, entre Governo, patrões e sindicatos, para os dias 17 a 19 de setembro. Depois dessa altura é que serão conhecidas as novas medidas de apoio.

Xavier Bettel alerta que "seria uma tragédia se o modelo social deixar de funcionar" no país e pede um diálogo social equilibrado para manter a paz social. Na próxima semana, a nível europeu, está previsto um conselho extraordinário sobre a Energia, em Bruxelas. Espera-se também uma resposta comum da União Europeia ao aumento dos preços de energia.

Esmagadora maioria dos contratos temporários duram menos de um mês

A esmagadora maioria dos contratos de trabalho temporários duram menos de um mês no Luxemburgo. Dados da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), divulgados pelo ministro do Trabalho a pedido dos deputados Sven Clément e Marc Goergen (Partido Pirata), indicam que em 2021 foram firmados 374.923 contratos em empresas de trabalho temporário. Desses, mais de 363 mil tiveram uma duração inferior a um mês. O número equivale a 96,9% do total e a percentagem tem-se mantido estável nos últimos anos.

Já os vínculos de um a dois meses representam 2,2% do total, os de dois a seis meses equivalem a 0,8% e os de sete a 12 meses a 0,1%. No ano passado apenas quatro contratos temporários tiveram uma duração superior a um ano. Na comparação anual, o número de vínculos temporários assinados no ano passado aumentou 16,9% face a 2020.

Na resposta aos deputados do Partido Pirata, o ministro do Trabalho, Georges Engel, divulgou os números referentes aos últimos seis anos e as estatísticas mostram que 2018 e 2019 foram os anos em que foram celebrados mais contratos temporários. Tanto em 2018 como em 2019 o número ultrapassou os 400 mil. Já 2020 apresenta o número mais baixo dos últimos seis anos, com uma quebra de 21,1% em relação ao ano anterior. A diminuição explica-se, segundo Georges Engel, pela pandemia da covid-19.

Maioria dos estudantes do Luxemburgo está fora do mercado de trabalho



Em 2021, 76,2% dos jovens no Luxemburgo, com idades entre os 15 e os 29 anos, dedicavam-se apenas aos estudos e não estavam no mercado de trabalho.

De acordo com um novo estudo do Eurostat, sobre participação jovem na educação e no mercado de trabalho, este valor registado no Luxemburgo aproxima-se da média europeia de 73,4%. Por outro lado, 19,2% dos jovens tinham emprego e 4,7% estavam desempregados no país.

Em Portugal, o número de jovens estudantes fora do mercado de trabalho é de 86,9%, valor que o posiciona acima da média comunitária. Em 2021, a maior percentagem de trabalhadores-estudantes foi registada na Holanda (70%), seguida pela Dinamarca e pela Alemanha. Em contrapartida, os países com menor número de estudantes no mercado de trabalho eram a Roménia, Eslováquia, Hungria e Bulgária.

“Há todo o interesse do Luxemburgo em apoiar projetos na Guiné-Bissau”

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, esteve no Luxemburgo esta quinta e sexta-feira para pedir apoio para o financiamento de projetos de cooperação nas áreas social, saúde, educação e água potável.

Em entrevista ao Contacto, o governante diz que esta visita acontece no quadro da nova dinâmica de cooperação entre os dois países e que o Grão-Ducado deverá apoiar a Guiné-Bissau nestes projetos.

O governante revela ainda que convidou Xavier Bettel a efetuar uma visita oficial à Guiné-Bissau, para reforçar as relações bilaterais, e que foi aceite.

Sobre a comunidade guineense no Grão-Ducado, o governante disse que, cumprindo as formalidades do país, os guineenses podem encontrar aqui estabilidade, progresso e fácil integração.

Igreja de Welfrange palco de incêndio

A igreja de Welfrange, na comuna de Dalheim, foi paco de um incêndio ao início da noite de ontem.

Segundo o boletim da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), as chamas deflagraram no teto da igreja por volta das 20h.

No local, para extinguir o fogo, estiveram corporações de Remich, Aspelt, Dalheim e Hesperange. A RTL escreve que as chamaas mobilizaram cerca de três dezenas de bombeiros. A CGDIS adianta que o incêndio não causou feridos.

E quando as batatas têm grelos? Novas recomendações da Segurança Alimentar

O serviço luxemburguês de Segurança Alimentar emitiu uma série de novas recomendações sobre o consumo de batatas em germinação, isto é, batatas que já têm grelos.

Em causa está a concentração dos níveis de glicoalcalóides, uma substância potencialmente tóxica que pode ser nociva para a saúde. Está presente em beringelas, tomates, pimentos e sobretudo nas batatas em germinação ou verdes, como referiu à Rádio Latina Patrick Hau, comissário do Governo para a qualidade, fraude e segurança alimentar. Oiça aqui.

Luxemburgo. Número de infeções por covid-19 mantém-se estável

O mais recente relatório das autoridades de saúde dá conta da estagnação da covid-19, que se tem vindo a observar nas últimas semanas no Grão-Ducado. Entre 22 e 28 de agosto, 777 pessoas testaram positivo à covid-19, em comparação com as 751 da semana anterior.

A estabilização da doença estende-se aos hospitais, onde foram internadas oito pessoas em enfermaria, menos uma do que o relatado anteriormente. Tal como na semana passada, apenas uma cama esteve ocupada nos cuidados intensivos.

Foram registadas duas novas mortes relacionadas com a covid-19 em pacientes com uma idade média de 86 anos. Já a idade média dos internados é de 64 anos.

Despesas de viagem não serão indexadas apesar dos aumentos dos combustíveis

Apesar dos aumentos de combustíveis e do fim das ajudas estatais no preço dos mesmos nas bombas de gasolina, as despesas de viagem não serão indexadas, garante a ministra das Finanças, Yuricko Backes.

Mesmo com os preços em alta, a Governante afirmou, numa resposta parlamentar ao ADR, que o Governo luxemburguês não tem a intenção de indexar as despesas de viagem, como a contagem de quilómetros.

Yuriko Backes explica que "o Governo tem investido no transporte público há anos, através de elevados investimentos na rede ferroviária e na expansão do elétrico", que se tornaram gratuitos desde 2020. Por essa razão, a ministra refere que "não há planos para um ajuste geral da taxa de quilómetros ou do valor deste a ser indexado", lembrando que se houvesse uma indexação retroativa, o impacto orçamental da tarifa fixa por quilómetro aumentaria cerca de 350 milhões de euros anuais.

Bélgica regista primeira morte por varíola dos macacos

A Bélgica registou, esta semana, a primeira morte de um paciente que sofria de varíola dos macacos. Segundo as autoridades belgas, a 29 de agosto, o país de 11,5 milhões de habitantes tinha "706 casos confirmados de varíola dos macacos".

A epidemia afeta principalmente a comunidade de homens que têm relações com outros homens e a maioria das transmissões ocorre durante as relações sexuais.

De acordo com o painel de controlo dos casos confirmados da Organização Mundial de Saúde, a 31 de agosto havia 50.496 casos e 16 mortes em 101 países.

Ex-polícia de Nova Iorque condenado a 10 anos de prisão pela invasão do Capitólio



Um agente reformado da polícia de Nova Iorque foi condenado a 10 anos de prisão pela invasão do Capitólio dos EUA, ocorrida em janeiro de 2021.

A sentença aplicada a Thomas Webster é a mais longa até agora entre cerca de 250 pessoas condenadas pelo seu comportamento durante o motim, em que apoiantes do republicano Donald Trump, incentivados por este, procuraram impedir a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden, invadindo o Congresso norte-americano.

Futebol. Vitinha, Matheus Nunes e Darwin Núñez encabeçam vendas dos ‘grandes’ no mercado português

Os preponderantes futebolistas Vitinha, Matheus Nunes e Darwin Núñez encabeçaram as vendas protagonizadas por FC Porto, Sporting e Benfica, respetivamente, no mercado de transferências em Portugal, que finalizou na quinta-feira.

Os campeões lusos registaram menor receita face aos rivais lisboetas, ao somarem 86 milhões de euros (ME), dos quais 41,5 ME surgiram aquando da mudança do médio internacional luso Vítor Ferreira, mediatizado como Vitinha, para o Paris Saint-Germain.

O FC Porto registou ainda ‘encaixes’ por Fábio Vieira (Arsenal, 35 ME) e Sérgio Oliveira (Galatasaray, três), para além de Francisco Conceição, filho do treinador dos ‘dragões’, Sérgio Conceição, que viu o Ajax exercer uma cláusula de rescisão fixada em cinco ME. Já Chancel Mbemba foi a mais recente unidade influente a sair em fim de contrato e sem compensação financeira.

Rúben Semedo foi devolvido ao Olympiacos pelo FC Porto, que acertou os empréstimos de ‘excedentários’ como Carraça (Gil Vicente), Tomás Esteves (Pisa), Diogo Leite (Union Berlim), Mamadou Loum (Reading) ou Romário Baró (Casa Pia), mas ainda não resolveu Fernando Andrade, Shoya Nakajima e João Pedro, que até foi inscrito na Liga de clubes.

Quanto ao Sporting, as partidas dos médios internacionais portugueses Matheus Nunes (Wolverhampton, por 45 ME), que possibilitou a segunda venda mais cara do clube, e João Palhinha (Fulham, por 20), ressaltaram no somatório de 118 ME de receita obtida.

Nuno Mendes foi comprado em definitivo pelo PSG (38 ME pela transferência, após sete ME do empréstimo), ao qual voltou Pablo Sarabia, jogador mais influente dos ‘leões’ em 2021/22, ao passo que Bruno Tabata rumou ao Palmeiras (cinco ME), Feddal terminou contrato e Islam Slimani, afastado desde abril das opções de Rúben Amorim, rescindiu.

João Virgínia finalizou o empréstimo do Everton ao Sporting, que fez dinheiro nas saídas de Andraz Sporar (Panathinaikos, 3,5 ME), Vivaldo Semedo (Udinese) e Gonzalo Plata (Valladolid), ambos por três ME, e Pedro Mendes (Ascoli, 500 mil euros), embora tenha acabado por ver sair a custo zero Renan Ribeiro (Al-Ahly) e Rodrigo Battaglia (Maiorca).

Já o Benfica realizou a segunda maior transferência da sua história e do próprio futebol luso, logo atrás dos 120 ME pagos pelo Atlético de Madrid por João Félix, em 2019, ao obter 75 ME, que podem chegar a ‘redondos’ 100 ME, do Liverpool por Darwin Núñez.

Além do avançado uruguaio, que há dois anos se tornara no reforço mais caro da I Liga, ao ser recrutado junto do Almería por 24 ME, Roman Yaremchuk (Club Brugge, 16 ME), Everton (Flamengo, 13,5) e Jota (Celtic, 7,3), Gedson Fernandes (Besiktas, seis), Carlos Vinícius (Fulham, cinco) e Pedro Pereira (Monza, 2,5) foram outras vendas relevantes.

Na receita de 128,3 ME couberam ainda Umaro Embaló (Fortuna Sittard) e Nuno Santos (Charlotte), ambos de saída por um ME, numa quantia associada igualmente à taxa de empréstimo de Haris Seferović (Galatasaray), sendo que Mile Svilar (Roma) e Pizzi (Al-Wahda) saíram sem custos, Adel Taarabt desvinculou-se e Tomás Tavares foi inscrito. O Benfica confirmou ainda hoje a saída de Jan Vertoghen para o Anderlecht.

