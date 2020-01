Clémence Botino nasceu em Guadalupe. Nas redes sociais, alguns franceses exigiram que a Miss França fosse branca. Foi apresentada queixa ao Ministério Público de Paris.

"És uma macaca". Miss França 2020 sofre insultos racistas

Clémence Botino nasceu em Guadalupe. Nas redes sociais, alguns franceses exigiram que a Miss França fosse branca. Foi apresentada queixa ao Ministério Público de Paris.

Em dezembro passado, Clémence Botino, representante do território ultramarino francês de Guadalupe, foi coroada Miss França 2020, numa cerimónia que decorreu em Marselha.

Botino é negra e, após a sua coroação, foi vítima de insultos racistas nas redes sociais, como ser chamada de macaca ou ser exigido uma mulher branca como Miss França. Estes comentários motivaram o Conselho Representativo das Associações Negras de França (CRAN) a apresentar queixa no Ministério Público de Paris.

"Essas declarações devem ser sancionadas, são totalmente inaceitáveis", disse Ghyslain Vedeux, presidente da CRAN. Este denunciou a ineficácia da plataforma Pharos, criada pelo governo francês para combater o ódio na Internet e que permite aos internautas denunciar este tipo de insulto.



A queixa representa Botino mas também Evelyne de Larichaudy, a representante da Ile-de-France (região parisiense), que é de origem asiática. A jovem engenheira também foi alvo de insultos. Algumas pessoas publicaram nas redes sociais que estavam a ver a Miss China quando Larichaudy apareceu.

Clémence Botino tem 22 anos e é a terceira Miss Guadalupe a ser eleita Miss França, depois de Veronique de la Cruz, em 1993, e Corinne Coman, em 2003.



Botino admitiu que começou a trabalhar como modelo quando era mais nova, mas após situações de assédio como lhe pedirem para tirar o soutien, decidiu desistir. Atualmente, está no primeiro ano do mestrado em História da Arte na Universidade de Sorbonne, em Paris. No entanto, 2020 será dedicado à sua missão como Miss França.

Ana Patrícia Cardoso