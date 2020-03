Esclareça todas as suas dúvidas neste período de quarentena.

Radio Latina 1

Episódio 5. Saiba que distância o mantém protegido

Esclareça todas as suas dúvidas neste período de quarentena.

Será que sabe a distância que deve manter de alguém que está doente e assim reduzir a probabilidade de contrair o covid-19? A Brigada da Manhã convidou o Dr. David da Florência Ricardo (Médico de Clínica Geral) para esclarecer esta e outras dúvidas, de segunda a sexta-feira, entre as 08:00 e as 09:00.

'Médico ao Domicílio', com redifusão no Toda a Tarde, às 14:30. Cuide de si, cuide de nós! Assista ao vídeo em baixo:

Nesta fase de confinamento, é importante estar devidamente informado. Envie as suas questões através das nossas redes sociais.



Reveja em baixo os episódios anteriores:

Episódio 4

Episódio 3

Episódio 2

Episódio 1



Fique em casa e alimente-se bem, o seu corpo vai agradecer por isso. Veja algumas dicas e receitas com a nutricionista Silvana Galrão, diariamente no "Consigo à Mesa".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.