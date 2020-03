Dicas diárias em troca de momentos deliciosos.

Episódio 4. Aprenda a fazer pão caseiro e economize (vídeo)

Dicas diárias em troca de momentos deliciosos.

Saiba o que comprar neste período de quarentena, não estrague comida e dê asas à sua imaginação. A nutricionista Silvana Galrão dá-nos uma ajuda, entre a 08:00 e as 09:00, na Brigada da Manhã.



Temos várias sugestões, esclarecimentos e muitas receitas, tudo para que estes dias em casa sejam bem saborosos.



'Consigo à Mesa', com redifusão no Regresso a Casa, às 20:30. Cuide de si, cuide de nós! Dicas de nutrição com a nutricionista com a Silvana Galrão. Assista ao vídeo em baixo:

