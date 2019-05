O grupo luxemburguês Guitti apresentou, recentemente, o novo single "Behind me".

Enzo Guitti...novo projeto musical...novas sonoridades

Enzo Guitti antigo vocalista, guitarrista e líder da extinta banda luxemburguesa "Moonlight In The Desert" apresenta-se, desde 2017, com um novo projeto musical intitulado "Guitti".

Com um percurso musical atípico e precoce Enzo Guitti, começou a ter aulas de guitarra com apenas 10 anos e, desde então, a música passou a ocupar lugar de destaque na vida do artista. O primeiro álbum, da sua autoria, "Peace will be" foi lançado em 2010, com o a banda "Moonlight In The Desert", o início de uma carreira musical sempre em ascensão.

Após o fim da banda "Moonlight In The Desert", Enzo Guitti continuou o seu périplo musical e criativo. O resultado foi o projeto musical "Guitti", lançado em 2017, num estilo próximo da música soul, com nunaces pop e sonoridades rock.

Em abril deste ano, a banda apresentou o novo single "Behind me", que pode ouvir abaixo.

















Enzo Guitti é o convidado do espaço entrevista/showcase na Radio Latina, esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h. Siga-nos em 101.2, 103.1 e latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves