É um facto que o Grão-Ducado atrai muitos trabalhadores estrangeiros, mas quanto tempo ficarão por cá?

Atualidade em síntese 12 ABR 2023

Maioria dos imigrantes que chegaram entre 2016 e 2018 ficaram pouco tempo no país

A maioria das pessoas que imigraram para o Luxemburgo entre 2016 e 2018 ficou pouco tempo no país, de acordo com dados do Statec divulgados pelo ministro da Economia, Franz Fayot.

Naquele período, 13,4% dos imigrantes deixaram o Grão-Ducado no ano seguinte, 20% ficaram por cá dois anos, 26% três anos e 34% cinco anos.

O top 3 dos imigrantes no Luxemburgo continua a ser composto por franceses, portugueses e italianos. Leia aqui o artigo na íntegra.



Quase 2.000 multas por excesso de velocidade nas zonas de 30 km/h



Em 2022, 1.864 condutores foram multados por excesso de velocidade em zonas onde o limite máximo de velocidade é de 30 km/h, de acordo com o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, numa resposta parlamentar.

Um número considerado ainda elevado, mas inferior aos dois anos anteriores. Em 2021, foram passadas 2.567 multas de velocidade pela polícia nestas zonas e no ano anterior 2.057.



30 km/h. “Probabilidade de sobreviver a um acidente é impressionante” A associação Segurança Rodoviária quer que o limite de velocidade nas localidades baixe para 30 km/h. Ouvido pela Rádio Latina, o presidente do organismo falou das vantagens e desafios da medida.

Poderá até haver condutores cumpridores do código da estrada que por desconhecimento do limite de velocidade nas zonas acabam por cometer infrações. Este é um dos argumentos do presidente da associação Segurança Rodoviária do Luxemburgo para reivindicar a imposição do limite máximo de 30 km/h em todas as zonas urbanas.

Mãe no Luxemburgo: ‘Maisons relais’ nem sempre têm vaga ou horários compatíveis



As chamadas ‘maisons relais’, que recebem as crianças nos períodos extra-curriculares, nem sempre têm vaga ou horários compatíveis com os horários de trabalho dos pais. A observação é de Manuela Barilozzi, autora da petição que reclama um subsídio para que os pais possam reduzir a carga horária e passar mais tempo com os filhos. Algo que, no seu entender, resolveria a situação de muitas famílias.

Numa entrevista à Rádio Latina, Manuela Barilozzi chamou a atenção para o facto de as ‘maisons relais’ nem sempre conseguirem responder às necessidades das famílias. Ela própria não tem vaga para os filhos à quarta-feira. Nesses dias, recorre aos pais. Uma “sorte” que nem todos têm. Leia aqui o artigo na íntegra.

Eleições comunais. Hoje é o último dia para entregar lista de candidatos

Termina hoje o prazo para entregar as listas de candidatos às eleições comunais, que se realizam a 11 de junho.

Em 56 municípios, a votação será de acordo com o sistema de representação proporcional, em que os candidatos concorrem por listas, enquanto nos restantes 46 seguirá o sistema de maioria relativa.

Hoje é o último dia para entregar lista de candidatos As listas eleitorais serão publicadas no dia 18 de abril e os residentes não-luxemburgueses podem inscrever-se nos cadernos eleitorais para votar até ao dia anterior, 17 de abril.

Governo admite que pandemia atrasou luta contra o alcoolismo



O Governo admite que a pandemia atrasou a luta contra o consumo excessivo de álcool, a segunda causa de morte evitável e a responsável por 21% dos acidentes mortais no Luxemburgo.

Na resposta a uma questão parlamentar, a ministra da Saúde indica que os recursos humanos da Direção de Saúde foram realocados quase na totalidade para o combate à pandemia

A tutela quer agora "compensar os atrasos”. O plano de ação sobre esta matéria prevê, por exemplo, um projeto-piloto para a introdução da despistagem precoce de alcoolismo nos cuidados de saúde primários.

Aumentaram os furtos, ameaças e agressões na capital

A polícia grã-ducal tem vindo a registar um aumento do número de violações da lei na Cidade do Luxemburgo. De acordo com os dados revelados ao Luxemburger Wort no ano passado houve 2.627 infrações.

Os dados da força de segurança indicam que em 2019 o número de infrações foi de 1.582. No ano seguinte, este indicador sofreu uma ligeira alteração, aumentando para os 1.595.

A tendência de crescimento manteve-se em 2021 e o número de ilegalidades subiu para as 1.741, apesar do impacto da covid-19, que impôs limitações nas deslocações. No último ano, já com a pandemia ultrapassada, as infrações continuaram a subir e foram reportadas 2.627 ilegalidades.

Mais de metade das violações registadas pela força de segurança são furtos, seguindo-se ameaças, agressões verbais e incidentes com pessoas alcoolizadas.

Aumento de juros deixou muitos residentes sem férias de Páscoa

A subida da Euribor tem vindo a aumentar as prestações de crédito à habitação, pressionando o orçamento das famílias. No Luxemburgo, há vários residentes que tiveram de cancelar as férias de Páscoa para conseguirem continuar a pagar o empréstimo.

É o caso de Paula, uma trabalhadora que vive no Grão-Ducado e que está a sentir dificuldades em gerir o seu orçamento.

Luxemburgo. Taxa variável de juro do crédito habitação continua a subir A taxa de juro variável do crédito à habitação para as famílias subiu ligeiramente no mês de fevereiro. Os dados provisórios divulgados pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL) referem que taxa atingiu os 3,53% no mês de fevereiro, quando em janeiro era de 3,51%. Na comparação com fevereiro de 2022, esta taxa subiu 2,21%.

A história é revelada pelo jornal l'essentiel, dando conta de que esta mulher comprou uma casa em 2021 e recorreu a um empréstimo habitação com taxa variável.

A sua prestação mensal de 1.790 euros aumentou, entretanto, para 2.464 euros com a subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu.

À semelhança de Paula, que teve de deixar as férias da Páscoa de lado, outro residente, Damien e a mulher estão a enfrentar dificuldades no Grão-Ducado, depois de terem comprado uma casa em Differdange, no ano passado, por 900 mil euros. Agora, a prestação do casal mensal subiu de 2.600 para 4.050 euros.

Casos como estes já levaram a União Luxemburguesa dos Consumidores a exigir a "transparência total" dos bancos sobre a subida constante dos juros. Os sucessivos aumentos das taxas de juro, sobretudo no crédito à habitação, estão a gerar “situações dramáticas” para os residentes com hipotecas bancárias, alertou recentemente a instituição.

Luxemburgo apoia Cabo Verde com 5,6 milhões em programa de emprego

O Luxemburgo vai disponibilizar este ano cerca de 5,6 milhões de euros a Cabo Verde para o financiamento do emprego local.

A medida foi anunciada à imprensa cabo-verdiana pelo encarregado de Negócios da Embaixada do Luxemburgo, Thomas Barbancey, na cidade da Praia.

Segundo Thomas Barbancey, até 2025 serão disponibilizados anualmente cerca de 2 milhões de euros para financiar o acesso à formação profissional de um maior número de jovens em Cabo Verde.

O programa de emprego é financiado pela Lux Development desde 2021, com um orçamento total de 17,5 milhões de euros até 2025.

Donald Trump diz que será candidato a Presidente dos EUA mesmo se for condenado

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que não vai retirar a candidatura presidencial mesmo que seja condenado pelas 34 acusações de falsificação de registos comerciais.

Relativamente à guerra na Ucrânia, Trump disse que é algo que não teria acontecido se ainda estivesse na Casa Branca e chegou mesmo a afirmar que falou com o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre o assunto quando ainda ocupava a Casa Branca.

Polícia descobre quatro bombas caseiras em cemitério na Irlanda do Norte - media

A polícia de Derry, na Irlanda do Norte, encontrou quatro bombas caseiras dentro do cemitério da cidade, onde terminou na segunda-feira uma manifestação de simpatizantes republicanos.

A força policial acredita que os dispositivos eram para ser utilizados num ataque planeado contra polícias.

Na segunda-feira, ativistas com uniformes paramilitares e a cara coberta encabeçaram a manifestação, que terminou no cemitério local.

No percurso, um jipe policial foi incendiado após ser atingido por engenhos incendiários artesanais ('cocktails molotov').

A manifestação, que não estava autorizada, destinou-se a celebrar o Levantamento da Páscoa de 1916, quando diversas fações republicanas desencadearam uma luta armada contra o domínio colonial britânico na Irlanda.

Limites mais rigorosos à poluição industrial evitavam 37.000 mortes



Limites de poluição mais rigorosos na indústria e na energia europeias evitariam cerca de 37.000 mortes e poupariam 103 mil milhões de euros aos contribuintes em cada ano.

Um novo estudo sobre o Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo diz que, com limites mais exigentes, evitavam-se também 120.000 hospitalizações devido a complicações cardíacas, mais de sete milhões de perdas de dias de trabalho e mais 10.000 mortes, comparando com a análise anterior sobre a mesma matéria.

A organização ambientalista avisa que não ajustar a indústria aos limites mais baixos de poluição empurrará a ambição da União Europeia de zero poluição para décadas no futuro, “sacrificando ao mesmo tempo o ambiente, a saúde das pessoas e a poupança de dinheiro público”.

Benfica perde com Inter na primeira mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões

O Benfica sofreu ontem a primeira derrota na presente edição da Liga dos Campeões de futebol, ao perder em casa com o Inter Milão, por 2-0, na primeira mão dos quartos de final.

Os italianos recebem o Benfica em 19 de abril, para a segunda mão.

O Benfica sofreu a primeira derrota da temporada na Liga dos Campeões e a segunda consecutiva em casa, depois de na sexta-feira ter sido batido pelo FC Porto (2-1), na I Liga.

