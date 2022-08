Enovos. Conta de gás de uma família de quatro pessoas pode subir para 6 mil euros por ano

A conta anual de gás de uma família de quatro pessoas poderá subir para cerca de 6 mil euros, segundo as contas do fornecedor Enovos.

A conta anual de gás de uma família de quatro pessoas poderá subir para cerca de 6 mil euros, segundo as contas do fornecedor Enovos.

A empresa, da qual o Estado é acionista, confirma hoje em comunicado que a anunciada subida dos preços do gás natural deverá entrar em vigor já no próximo mês de outubro



As estimativas da Emovos apontam para que um agregado composto por quatro pessoas, com um consumo médio de 3.300 m3/ano, passe a pagar 5.400 euros por ano, valor que não inclui as taxas de rede, atualmente cobertas por um subsídio governamental. Sem esse subsídio temporário do Estado, a conta anual poderá subir para 6.070 euros. O fornecedor lembra que, com as tarifas atualmente em vigor – que serão aplicadas até ao final de setembro – o custo anual para um agregado de quatro elementos é de 3.050 euros, sem as tais taxas da rede de gás (com essas taxas, o montante atual seria de 3.600 euros). A Enovos frisa que os “cálculos teóricos” apontam para um aumento na ordem dos 77%, se se excluírem as taxas, e de 68%, incluindo as taxas.

Na mesma nota, a empresa sublinha que os futuros preços vão “depender fortemente” dos preços do mercado europeu, que, para já, permanecem “imprevisíveis devido à situação geopolítica difícil na Europa”. O fornecedor luxemburguês salienta ainda a “situação muito tensa” nos mercados grossistas que se arrasta há um ano, acrescentando que antes do verão de 2021 o preço por Mhh variava entre os 20 e os 30 euros, tendo entretanto disparado para 200 a 300 euros.

Europa fica três dias sem o gás russo

Três dias sem gás russo: os europeus estão de novo em alerta depois dos fornecimentos através do gasoduto Nord Stream terem sido interrompidos entre quarta e sexta-feira, para trabalhos de manutenção.

A interrupção, anunciada este verão pelo gigante russo do gás Gazprom, está ligada ao trabalho "necessário" numa estação de compressão no gasoduto que liga os campos de gás siberianos diretamente ao norte da Alemanha, de onde o gás é depois exportado para outros países europeus.

Além dos receios de escassez de energia no próximo inverno - como resultado da redução do fornecimento de gás - houve um novo aumento nos preços da eletricidade, que atingiram máximos recordes nos últimos dias, ameaçando fazer escalar as contas dos consumidores europeus.

Incêndio florestal em Hautcharage não causou feridos

Os bombeiros foram chamados a intervir três vezes ao longo do dia de ontem, mas, segundo a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), não há registo de feridos.

A primeira intervenção aconteceu por volta das 16h40, tratando-se de um incêndio florestal em Hautcharage, perto da rue Jean-Pierre Thill. A combater as chamas estiveram os bombeiros de Kaerjeng e de Pétange.

Cerca de 10 minutos depois, uma serração situada na rue du Moulin, em Schifflange, foi palco de um incêndio. No local estiveram operacionais de Kayl, Schifflange, Esch-sur-Alzette, Mondercange e Dudelange. Já depois da meia-noite, os serviços de socorro da capital foram chamados a Howald para apagar um fogo causado por um grelhador numa varanda.

Segurança Alimentar. “Há mais alertas porque há mais controlo”

Gelados com vestígios madeira, chocolates associados a casos de salmonela, frutos congelados contaminados pelo vírus da hepatite A. Têm sido vários os alertas alimentares nos últimos tempos, mas, segundo a Segurança Alimentar, não há razão para alarme.

As autoridades de Segurança Alimentar já emitiram 119 alertas desde o início do ano e o número tem aumentado de ano para ano. Em 2017 tinham sido 52, passando depois para 87, em 2018, para 119, em 2019, e para cerca de 150, nos dois anos seguintes.

Ouvido pela Rádio Latina, Patrick Hau, comissário do Governo para a qualidade, fraude e segurança alimentar, frisa que os números podem ser mal interpretados, garantindo que “o sistema europeu é o mais rigoroso do mundo”.

Queda de raios causa incêndio em Koerich e assusta Tuntange

Várias corporações de bombeiros estiveram envolvidas no controlo e extinção de um incêndio, causado por raios que atingiram, esta manhã, Koerich. Segundo a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro, o raio atingiu o telhado de uma casa, na rue du Moulin em Koerich, pelas 10h22, provocando um incêndio.

As corporações de bombeiros de Dippach, Hobscheid, Kahler, Kehlen, Cidade do Luxemburgo, Mamer e Steinfort foram mobilizados para o local e extinguiram o incêndio.

Um raio caiu também esta manhã em Tuntange, sem no entanto causar qualquer incidente. Mesmo assim, os bombeiros de Tuntange, Boevange e Lintgen estiveram no local.

Não há comboios entre Esch e Pétange até 11 de setembro

A circulação de comboios entre Esch-sur-Alzette e Pétange/Rodange vai estar interrompida entre esta quarta-feira e 11 de setembro. A linha entre Pétange e Athus/Longwy também não estará a funcionar.

Segundo o site dos CFL, a interrupção está relacionada com "trabalhos urgentes". Os responsáveis da empresa alertam ainda para a possibilidade de as obras não estarem prontas a 11 de setembro.

Como alternativa, os CFL vão disponibilizar serviços de autocarros.

Martine Schommer é a nova embaixadora do Luxemburgo em Portugal

Martine Schommer é o nome escolhido para nova embaixadora do Luxemburgo em Portugal, sucedendo a Conrad Bruch.

Depois do anúncio da nomeação da nova embaixadora do Grão-Ducado no Brasil (Béatrice Kirsch), a Rádio Latina quis saber quem seria o novo embaixador em Lisboa. Segundo a resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, trata-se de Martine Schommer, de 61 anos.

A diplomata ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1987, tendo sido embaixadora na China, Alemanha e França. Foi também Representante Permanente junto da União Europeia, da OCDE e Delegada Permanente na UNESCO.

Martine Schommer é casada com Jean-Jacques Welfring, que se reformou em 2020, quando terminou a sua carreira também de embaixador, precisamente em Portugal.

Empresa do Luxemburgo envia scanners 3D para a Ucrânia

Três fundadores russos por trás de uma empresa luxemburguesa estão a enviar scanners 3D para a Ucrânia, para ajudar o país a documentar e processar qualquer crime de guerra que a Rússia esteja a cometer.

A ONU confirmou que 4.302 civis morreram e 5.217 ficaram feridos na guerra, que hoje entrou no seu 106.º dia.

Os criadores da Artec3D, uma empresa com sede em Hamm, fecharam os seus escritórios em Moscovo após o Kremlin ter iniciado a sua guerra contra a Ucrânia no final de fevereiro.

Os scanners 3D sem fios serão entregues à polícia ucraniana para reunir provas de crimes de guerra. Podem servir para identificar pessoas com base em reconstruções do crânio e do rosto. O dispositivo pode digitalizar imagens em apenas alguns minutos. Segundo os fundadores, a polícia de vários outros países já está a utilizar a tecnologia da empresa.

Luxemburgo. Movimento de resistência contra Alemanha começou há 80 anos

Faz hoje 80 anos que começou o movimento de resistência contra o regime nazi no Luxemburgo. A 31 de agosto de 1942, os habitantes de Wiltz iniciaram uma greve que se alastrou a todo o Luxemburgo, contra as deportações políticas e contra o decreto instaurado no dia anterior. Na véspera, 30 de agosto, o regime nazi decretou a incorporação nas suas forças armadas de todos os jovens luxemburgueses do sexo masculino nascidos entre 1920 e 1927.

A greve geral de 31 de agosto de 1942, em plena guerra, ficou conhecida como o início da resistência luxemburguesa às forças alemãs.

Como represália, vários resistentes foram executados, outros foram deportados e também alguns morreram nos campos de concentração.

Luxemburgo contra proibição de vistos russos. "Não devemos ter uma nova cortina de ferro"

O Grão-Ducado é um dos três países que está contra a proposta da República Checa, de limitar a entrada cidadãos russos na União Europeia (UE).

A República Checa, que detém atualmente a presidência da UE, pretende suspender um acordo de 2007 que tornou mais fácil para os turistas russos a solicitação de vistos, enquanto outros Estados-membros apelaram mesmo a uma proibição total de vistos. Mas alguns países, incluindo o Luxemburgo, contestam a proposta.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, considera que a medida afeta os cidadãos russos comuns e alerta para uma divisão da Europa a Leste. "Não devemos ter uma nova cortina de ferro na Europa", defende Asselborn, reforçando o que tinha dito em meados de agosto, ou seja, o Luxemburgo não tenciona proibir vistos de curto duração a turistas russos.

Demissão. Costa admite que morte de grávida tenha sido "gota de água”



Em Portugal, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu que a morte de uma grávida transferida do Hospital de Santa Maria tenha sido a "gota de água” que levou ao pedido de demissão da ministra da saúde, Marta Temido.

Costa fez questão de sublinhar que “ser membro do Governo é muito exigente e há pastas onde é particularmente desgastante, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista emocional, o exercício dessas funções”.

Sobre nomes para substituir Marta Temido, António Costa foi taxativo: afirmando que ainda não pensou no assunto”.

Benfica vence Paços de Ferreira e isola-se no topo da I Liga

O Benfica isolou-se na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-2 na receção ao Paços de Ferreira, no jogo em atraso que fechou a terceira jornada.

A formação comandada por Roger Schmidt soma 12 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, segundo, e mais três face a FC Porto e Portimonense, terceiro e quarto, respetivamente, enquanto o Paços de Ferreira continua sem pontuar e segue na 17.ª e penúltima posição.

Textos: Redação Latina | Contacto | Lusa | AFP || Foto: Shutterstock





